Meral Akşener Ankara'ya veda ediyor! Bu defa tercihi değişti

24 Eylül 2024 06:04 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 06:20

İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener yeniden taşınıyor. Geçtiğimiz Ankara'ya taşınan Akşener'in başkent macerası kısa sürdü. İstanbul'da bu defa Beylerbeyi'nde değil başka bir semt tercih etti.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'ya veda ediyor. 2023 yılının Temmuz ayında İstanbul'dan Ankara'ya taşınan Akşener yeniden İstanbul'a dönme kararı aldı. Üsküdar'daki evini kiraya veren Akşener'in bu defa semt tercihi başka. Ankara'da Bilkent'te kiraladığı evde yaşayan Meral Akşener Habertürk'ün haberine göre İstanbul'a dönüyor. Akşene bu kez Beylerbeyi değil Acıbadem'de yaşamayı tercih edecek. İlgili Haberler Mansur Yavaş CHP'den istifa edeceği yönünde çıkan iddialara yanıt verdi! İYİ Parti'de deprem! Zonguldak İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti