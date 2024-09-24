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Meral Akşener Ankara'ya veda ediyor! Bu defa tercihi değişti

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
24 Eylül 2024 06:04 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 06:20
Meral Akşener Ankara&#039;ya veda ediyor! Bu defa tercihi değişti

İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener yeniden taşınıyor. Geçtiğimiz Ankara'ya taşınan Akşener'in başkent macerası kısa sürdü. İstanbul'da bu defa Beylerbeyi'nde değil başka bir semt tercih etti.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'ya veda ediyor. 2023 yılının Temmuz ayında İstanbul'dan Ankara'ya taşınan Akşener yeniden İstanbul'a dönme kararı aldı. Üsküdar'daki evini kiraya veren Akşener'in bu defa semt tercihi başka.

Ankara'da Bilkent'te kiraladığı evde yaşayan Meral Akşener Habertürk'ün haberine göre İstanbul'a dönüyor. Akşene bu kez Beylerbeyi değil Acıbadem'de yaşamayı tercih edecek.

Meral Akşener Ankara'ya veda ediyor! Bu defa tercihi değişti - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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