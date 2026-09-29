AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Çelik, "Yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar" ifadelerini kullandı.

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HABERİN ÖZETİ Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: "Cehalet ve iftiradan ibarettir" Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi sorumluluk anlayışını eleştirerek, AK Parti'nin devlet ciddiyeti ile hareket ettiğini ve hukukun çiğnenmesi durumunda sorumluların hesaba çekileceğini belirtmiştir. Ömer Çelik, Özgür Özel'in siyasi sorumluluk hakkındaki bilgisizliğini ve siyasi tükenmişliklerini sergilediğini ifade etti. Çelik, Özel ve arkadaşlarının açıklamalarının siyasi cehalet ve iftiradan ibaret olduğunu savundu. AK Parti'nin ilkesinin, yetkisini kötüye kullanan, hukuku çiğneyen ve milletin hakkına girenlerden makamı ne olursa olsun hesap sorulması olduğunu belirtti. Çelik, CHP yönetiminin siyaset anlayışını skandallara kalkan olmak ve usulsüzlükleri savunmak olarak tanımladı. AK Parti'nin hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesiyle hareket ettiğini, CHP'nin ise bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına saldırdığını iddia etti.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özgür Özel’in “siyasi sorumluluğun alfabesi” hakkındaki bilgisizliği çok nettir. Sn Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin ilkesi baştan beri nettir: kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse; makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Oysa Sn Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.

"SORUMSUZLUK VE ÇARPIKLIK BULUNMAKTA"

Biz tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyeti ile hareket ediyoruz. Sizin tarafta ise kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır. İçine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’mize saldırarak sıyrılamazsınız. Milletimiz, hukukun ve hakkın yanında duranlar ile siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir."

https://x.com/omerrcelik/status/2104857949264891988