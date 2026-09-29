AK Partili Faruk Acar'dan Özgür Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Yeni Parti lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Özel'in sözlerine tepki gösteren Acar, "Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, unvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır" ifadelerini kullandı.

Acar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel yine çok heyecanlanmış. Oysa Cumhurbaşkanımız dün de, bugün de hep aynı çizgide, aynı istikamette: Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, unvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır.

"BİZ YANLIŞ YAPANI SAVUNMAYIZ"

Biz yanlış yapanı savunmayız. Masumiyet karinesini gözetir, hükmü yargıya bırakır, gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız. Bizim siyaset anlayışımız budur. Bu anlayışı seninkiyle karıştırma Özgür efendi.

"HUKUK İŞLİYOR, DEVLET İŞİNİ YAPIYOR"

Kendi siyasi mahallene yönelik en ağır hüküm verilmiş ahlaksızlıklarda dâhi meydan meydan dolaşıp, şarlatanları göz göre göre sahiplenip, onlar için gösteri yapıp, sonra bugün kalkıp da bize hukuk, ahlak ve siyasi sorumluluk dersi veremezsin.

Bir de kendince oradan parmak sallayıp hesap sorduğunu zannediyorsun. Bu kadar heyecana gerek yok. Hukuk işliyor. Devlet işini yapıyor. Gereken yapılıyor. Biz yanlış yapanın hesabını sorarız. Siz ise yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız. Aramızdaki fark bu kadar açıkken ve üzerimize düşen neyse onu yapıyorken, kendi kendinize bize ders vermeye kalkmanız sadece komik duruyor"

https://x.com/acarfaruka/status/2104846975040417833