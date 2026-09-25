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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:01

Her kitle kanser değil! Memede fark edilen değişikliklerde bilinmesi gerekenler

Memede fark edilen her kitle ya da değişiklik kanser anlamına gelmiyor. Kistler, fibroadenomlar ve hormonal değişimler de memede ele gelen farklılıklara neden olabiliyor. Peki memede bir değişiklik fark edildiğinde nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte bilinmesi gerekenler...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Her kitle kanser değil! Memede fark edilen değişikliklerde bilinmesi gerekenler
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:01

Memede ele gelen bir kitle veya fark edilen herhangi bir değişiklik çoğu kişide endişeye neden olabiliyor. Ancak memedeki her değişiklik anlamına gelmiyor. Kistler, fibroadenomlar ve adet döngüsüyle değişebilen fibrokistik meme yapısı gibi iyi huylu durumlar da memede kitle, şişlik veya hassasiyete yol açabiliyor. Yine de memede daha önce olmayan bir değişiklik fark edildiğinde bunu kendi kendine yorumlamak yerine değerlendirmek önemli. Özellikle yeni oluşan kitle, meme veya meme başındaki belirgin değişiklikler doktor tarafından kontrol edilebiliyor. Peki memede hangi değişiklikler görülebilir, hangi durumlarda doktora başvurmak gerekir? Sizler için araştırdım.

HABERİN ÖZETİ

Her kitle kanser değil! Memede fark edilen değişikliklerde bilinmesi gerekenler

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Memede fark edilen her kitle veya değişiklik kanser anlamına gelmese de yeni ve kalıcı değişikliklerin bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kistler, fibroadenomlar, fibrokistik meme yapısı, enfeksiyon, lipom ve darbeye bağlı yağ nekrozu gibi iyi huylu durumlar memede kitleye neden olabilir.
Adet döngüsündeki hormon değişimleri memelerde geçici şişlik, hassasiyet ve yumrulu yapı hissi oluşturabilir ve bunlar adet sonrasında azalabilir.
Gerekli görülen durumlarda kitlenin nedeni ultrason, mamografi veya biyopsi yöntemleriyle araştırılabilir.
Meme veya koltuk altında yeni kitle, memede kalıcı şişlik, büyüme, meme başında içe çekilme, ciltte çökme ya da meme başından kendiliğinden gelen akıntı doktora başvurmayı gerektiren durumlardandır.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

MEMEDE FARK EDİLEN HER KİTLE KANSER ANLAMINA GELMİYOR

Memede ele gelen bir kitle fark edildiğinde ilk akla gelen şey kanser olabiliyor. Oysa memede oluşan her kitle kanser değildir. Kistler, fibroadenomlar ve hormonal değişimlerle ilişkili fibrokistik meme yapısı da memede ele gelen kitlelere veya dolgunluk hissine neden olabiliyor. 

Her kitle kanser değil! Memede fark edilen değişikliklerde bilinmesi gerekenler

Özellikle adet dönemine yakın zamanlarda memelerde hassasiyet, şişlik ve farklılıklar görülebiliyor. Bu nedenle memede fark edilen her değişiklik tek başına kötü bir duruma işaret etmiyor. Ancak daha önce olmayan yeni bir kitle veya değişiklik fark edildiğinde nedeninin anlaşılması için doktor değerlendirmesi önem taşıyor.

Her kitle kanser değil! Memede fark edilen değişikliklerde bilinmesi gerekenler

MEMEDE KİTLEYE NELER NEDEN OLABİLİR?

Memede fark edilen bir kitlenin birçok farklı nedeni olabilir. Kistler, fibroadenomlar ve hormonal değişimlerle ilişkili fibrokistik meme yapısı, sık görülen nedenler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra enfeksiyon, memeye alınan darbeler sonrası oluşan yağ nekrozu ve lipom gibi iyi huylu durumlar da memede ele gelen bir değişikliğe yol açabiliyor. 

Her kitle kanser değil! Memede fark edilen değişikliklerde bilinmesi gerekenler

Özellikle adet döngüsü sırasında değişen hormon seviyeleri, memelerde geçici şişlik, hassasiyet ve daha yumrulu bir yapı hissedilmesine neden olabiliyor. Bu tür değişiklikler adet sonrasında azalabiliyor.

Her kitle kanser değil! Memede fark edilen değişikliklerde bilinmesi gerekenler

Ancak memede yeni ortaya çıkan veya devam eden bir kitle fark edildiğinde nedenini kendi kendine belirlemek yerine doktor tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Gerekli görüldüğünde ultrason, mamografi veya biyopsi gibi yöntemlerle kitlenin nedeni araştırılabiliyor.

Her kitle kanser değil! Memede fark edilen değişikliklerde bilinmesi gerekenler

MEMEDE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER DOKTORA BAŞVURMAYI GEREKTİRİR?

Memede daha önce olmayan yeni bir kitle, belirgin şişlik veya meme dokusunda fark edilen değişiklik mutlaka dikkate alınmalı. Özellikle kitlenin kalıcı olması, zaman içinde büyümesi ya da meme cildinde ve meme başında belirgin değişikliklerle birlikte görülmesi durumunda doktor değerlendirmesi önem taşıyor.

Meme veya koltuk altında ele gelen yeni bir kitle, meme başında içe çekilme, meme cildinde belirgin çökme ya da meme başından kendiliğinden gelen akıntı gibi değişiklikler farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor.

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#kanser
#kist
#Mamografi
#Anne Çocuk
#Fibroadenom
#Ultrason
#Mavi Kadin
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