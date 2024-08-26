Kendi çalıştığı hastane ölümüne sebep oluyordu! 2 kez 'Bir şey olmaz dediler' kanser çıktı

26 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:50

Ankara'da özel bir hastanede Kardiyoloji uzmanı olarak çalışan 50 yaşındaki Rahşan Turan, göğsünde bir kitle fark etti. Kanser kitlesi olduğundan şüphelenen Turan, çalıştığı hastanenin genel cerrahi bölümüne giderek şikayetlerini anlattı. 3 ay arayla 2 defa tetkik yaptıran Turan için antibiyotik tedavisi başlatıldı.

Sabah Gazetesinin yaptığı habere göre, durumunda herhangi bir gelişme olmayan Doktor Turan farklı bir hastaneye giderek şikayetlerini anlattı. Yapılan testlerden sonra kardiyoloji doktorunun Meme kanseri olduğu ortaya çıktı. 2 çocuk annesi Rahşan Turan çalıştığı hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

YANLIŞ TEŞHİSDEN GÖĞÜSLERİNİ KAYBETTİ!

Farklı bir hastanede kanser olduğunu öğrenen Turan, kendi çalıştığı hastanede biyopsisi yapıldı. Yanlış teşhis ve sorumsuzluktan dolayı tedavisine geç başlandı. Kemoterapi görmeye başlayan Turan'ın göğüsleri alındı.

"FARKLI HASTANEYE GİTMESEYDİ HAYATTA OLMAYABİLİRDİ"

Tedavisi devam ederken hastanedeki görevinden ayrılan Turan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek kendisine yanlış teşhis koyan ve ilgilenmeyen hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Doktor Rahşan Turan'ın avukatı, mahkemeye verdiği dilekçede; 'Hastanenin kusur ve ihlalleri sonucunda müvekkil, dışarıda başka bir hekime gitmemiş olsa ve o hekim tarafından ilgili teşhis konulmasa şu an hayatta olmayabilirdi.' İfadelerini kullandı.