Kıl biberi tam bir şifa kaynağı çıktı! Pazarda gören hemen alıyor

Kıl biberin besin değerleri çeşidine ve yetişme koşullarına göre değişebilse de C vitamini, lif ve çeşitli bitkisel bileşikler açısından beslenmeye katkı sağlayabiliyor. Özellikle acı çeşitlerinde bulunan kapsaisin ise biberin kendine özgü yakıcı tadını ortaya çıkarıyor.

KIL BİBERİ TAM BİR ŞİFA KAYNAĞI ÇIKTI

Kıl biberin öne çıkan özelliklerinden biri C vitamini içermesi. C vitamini, bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkı sağlayan önemli besin öğelerinden biri. Aynı zamanda kolajen oluşumunda ve demirin emiliminin desteklenmesinde rol oynuyor.

Ancak tek bir sebzeyi tüketmenin bütün sağlık ihtiyaçlarını karşılamayacağı unutulmamalı. Kıl biberin sağlıklı beslenme düzeninde sebze çeşitliliğinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

LİF İÇERİĞİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Sebzeler, günlük lif alımına katkı sağlayan önemli besin grupları arasında yer alıyor. Kıl biber de içerdiği lif sayesinde dengeli beslenmeye katkıda bulunabiliyor. Yeterli lif tüketimi normal bağırsak fonksiyonlarının korunması açısından önem taşıyor.

Lif açısından zengin beslenmek isteyenlerin yalnızca biber tüketmek yerine sebzeler, meyveler, baklagiller ve tam tahıllar gibi farklı besin kaynaklarına da öğünlerinde yer vermesi gerekiyor.

ACI KIL BİBERDE KAPSASİN BULUNUYOR

Acı kıl biberin en belirgin özelliği kapsaisin içermesi. Biberin acı ve yakıcı tadından sorumlu olan bu bileşik, bilimsel araştırmalarda farklı yönleriyle inceleniyor. Fakat kapsaisin içeren biberlerin herhangi bir hastalığı tedavi ettiği düşünülmemeli. Özellikle reflü, gastrit veya hassas mide problemi yaşayan kişilerde fazla miktarda acı biber tüketimi mide yanması ve rahatsızlık gibi şikâyetlere yol açabiliyor.

PAZARDAN ALIRKEN TAZELİĞİNE BAKIN

Kıl biber satın alırken öncelikle biberlerin diri ve taze olmasına dikkat etmek gerekiyor. Aşırı yumuşamış, buruşmuş veya üzerinde çürüme ve küflenme bulunan ürünlerin tercih edilmemesi gerekiyor. Biberlerin sap kısımlarının ve genel yüzeyinin sağlam olması da tazelik açısından fikir verebilir. Eve getirilen biberler ise tüketilmeden önce bol suyla yıkanmalı ve uygun koşullarda saklanmalı.

MUTFAKTA PEK ÇOK ŞEKİLDE KULLANILABİLİYOR

Kıl biberin mutfaktaki kullanım alanı oldukça geniş. Kahvaltıda yumurta ile birlikte tüketilebildiği gibi yemeklere, salatalara ve mezelerə de eklenebiliyor. Zeytinyağıyla kısa sürede pişirilerek hazırlanması da en sık tercih edilen yöntemlerden biri.

Turşusu yapılan kıl biber ise uzun süre saklanabilmesi nedeniyle özellikle kış aylarında sofralarda yer buluyor. Ancak turşu tüketiminde tuz miktarına dikkat edilmesi gerekiyor.

HERKES AYNI MİKTARDA TÜKETMEMELİ

Kıl biber genel olarak sağlıklı beslenme düzenine dahil edilebilecek bir sebze olsa da tüketim miktarı kişiden kişiye değişebilir. Özellikle acı biberlere karşı hassasiyeti olan kişilerin aşırı tüketimden kaçınması önemli.

Sonuç olarak pazarda sıkça karşılaşılan kıl biber; düşük kalorili yapısı, C vitamini ve lif içeriğiyle günlük beslenmeye çeşitlilik kazandırabilecek sebzelerden biri. Farklı yemeklerde kolayca kullanılabilmesi de onu mutfakta pratik bir seçenek haline getiriyor. Ancak herhangi bir besinin tek başına hastalıkları önlediği veya tedavi ettiği düşünülmemeli; dengeli ve çeşitli beslenme temel alınmalı.

