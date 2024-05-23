Kilosu 500 lira olan Kaşar peyniri almadan bir kez daha düşünün! Ambalajındaki işaretlere dikkat

23 May 2024 13:30 - Güncelleme : 23 May 2024 14:23

Ünlü kaşar markasının paketli ürününden plastik eldiven parçalarının bulunması infiale neden oldu. Muğla’nın Milas ilçesi Ören Mahallesi’ndeki yaşayan bir vatandaş marketten aldığı paketli kaşarı dilimlediği an karşısına mavi plastik eldiven parçaları çıktı. Şakına dönen vatandaş hemen basına haber verdi. Yaşanan durum karşısında Tüketici Konfederasyonu Sürdürülebilir üretim ve tüketim Komisyonu Başkanı Gıda mühendisi Nurten Sırma, tgrthaber.com'un özel haberi şefi F.Zehra Maslak'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KİLOSU 500 LİRA OLAN KAŞAR PEYNİRİ ALMADAN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN!

Kilosu 500 liradan başlayan kaşar peynirde çıkan bu tarz durumlar vatandaşın hem sağlığını hem de cebini olumsuz etkiliyor. Gıda Mühendisi Nurten Sırma, konu hakkında yaptığı ilk açıklamada "Vatandaşların bu durumlar karşısında acilen Ticaret Bakanlığı'nın açtığı alo 175 Tüketici Danışma hattını arayarak bunu bildirmesi gerekiyor. Ayrıca fotoğraf fatura kanıtlarıyla da e-Devlet üzerinden başvuru yaparak durumu bildirmesi önemlidir" ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra üretim zafiyetine değinen Sırma, denetimlerin özellikle hızlı tüketilmesi gereken besinler üzerinde artırılmasının önemli olduğunun altını çizdi.

"GIDA FİYATLARI ARTTIKÇA KALİTE DÜŞTÜ"

Daha öncede benzer olayların yaşandığına dikkat çeken Sırma, kemirgen atıkları, bağırsaklara yerleşen bakteri, saç, kıl, tüy, plastik atıkları gibi sağlığı etkileyen maddelerle karşılaşıldığını hatırlattı. Gıda Mühendisi Sırma, gıda fiyatlarındaki artışın kaliteyi düşürdüğünü belirtti. Öte yandan tüketiciye ise uyarıda bulunan Sırma ambalaj üzerindeki işaretlere dikkat çekti.

TR ibaresini hatırlatan Sırma, "TR ibaresi Türk Gıda Kodeksi tarafından kontrol edildiğine işarettir. Bu gıdanın güvenirliliğini artırır. Çünkü üretime bizzat bakanlık izin vermiştir. Tarım Bakanlığı kapsamında olan ürünlerde risk en alta iner. TR görmediğiniz her besinin içerik kısmını dikkatli okumanızda fayda var" dedi.

"GIDA ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK TEHLİKE!"

Ticaret Bakanlığının tüketici haklarına önem verdiğinin altını çizen Sırma, "Ürünlerde tespit edilen bu maddelerin sağlık sorunlarını tetikleyeceğinden tüketicinin aksatmadan hızla bakanlığa bildirmesinde fayda var. Genellikle tüketici beyaz eşya ya da mobilyalarla ilgili yaşadıkları sorunları bildiriyor. Ancak en önemlisi gıdalardır. Çünkü üretici ceza almadıkça ya da duyurulmadıkça sık sık bu tarz durumlar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

ORİJİNALE YAKIN TAKLİT!

Sırma aynı zamanda taklit ürünlerde neredeyse daha profesyonel yapıldığını belirtti. "Kaşar sütün en sağlıklı kısmı olan yağdan elde edilir. Bu yağ kısmından yapılan kaşarlar insan sağlığında kemik ve kas sistemine faydası saymakla bitmez. Ancak çok az elde edildiğinden üreticiler bunun üzerine peynir altı suyunu ekleyerek kaşarın miktarını artırıyor" şeklinde konuşan Sırma, sahte kaşarın anlaşılmasının da zor olduğunun altını çizdi. Öte yandan aynı şekilde diğer ürünlerde de sahteciliğin fark edilmeyecek derecede orijinale yakın olduğunu belirtti.

BOZUK ÜRÜNLERE DİKKAT!

Av İbrahim Güllü TÜKONFED Tüketici Konfederasyonu başkan vekili de konuya ilişkin vatandaşların nasıl şikayette bulunacağına dair bilgiler paylaştı:

"Tüketicilerimiz aldıkları ve tükettikleri gıdalarda olumsuzluklar ile karşılaşabilmektedirler. Bu durumda tüketici ürün için ödemiş olduğu bedelin iadesi için tüketici hakem heyetine başvurabileceği gibi uğramış olduğu maddi zararı (tedavi giderleri gibi) ve manevi zararı için tazminat talep edebilir. Ayrıca ilgililerin cezalandırılması için Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilirler. Bozuk ve sağlıksız ürünle karşılaşan tüketicimiz Tarım bakanlığına bağlı olarak görev yapan Alo 174 Gıda Hattına ihbarda yani şikayette bulunabilirler. Alo 174 hattı 7/24 hizmet vermektedir. Yine Alo174 Whatsapp (0 501 174 0 174) nolu telefon üzerinden şikayet konusu gıdaya ilişkin fotoğraf ve videoları ekleyerek şikayette bulunabilirler. "