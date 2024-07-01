Lens kullananlar dikkat! Sakın bunu yapmayın

01 Temmuz 2024 12:22 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:51

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar serinlemek için denizin ya da havuzun yolunu tutuyor.

Ancak basit yaralanmalardan cilt hastalıklarına kadar pek çok sağlık sorununa sebep olabilecek bu keyif Göz sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Açıkalın konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

KLOR SEVİYESİ ÖNEMLİ

Prof. Dr. Açıkalın, “Havuzdan veya denizden çıktıktan sonra iyi bir el ve yüz temizliği gerekiyor” diyerek alınması gereken ilk önlemi anlatıyor. Sebebini ise şöyle açıkladı:

“Çünkü elimizde ve yüzümüzde virüsler ve bakteriler olabiliyor. Bunlar göze bulaşarak enfeksiyona sebebiyet veriyor. Özellikle adenovirüs dediğimiz bazı virüsler var ki gözde lekeye yol açıp sonuçları görme kaybına kadar gidebiliyor.”

Havuzlarda kullanılan dezenfektan maddelerin; özellikle de klorun seviyesi göz sağlığını tehdit eden önemli bir unsur. Prof. Dr. Açıkalın, klorun normal düzeyde olmasının bir zararı olmayacağını ifade ediyor ve ekliyor: “Ancak klor oranı yüksekse gözde alerjiye sebep olabiliyor.”

Göz sağlığını korumak için havuza veya denize yüzücü gözlükleriyle girilmesi bu noktada işe yarayan başlıca önlem olarak gösteriliyor.

"KESİNLİKLE ÇIKARILMALI"

Deniz veya havuzda göz sağlığına dikkat etmesi gerekenlerin başında ise kontakt lens kullananlar geliyor. Çünkü bazı kişiler bazen ihmalden bazen de umursamadıkları için suya lensleriyle giriyor. Peki, kontakt lensi çıkarmak şart mı? Prof. Dr. Açıkalın soruyu, “Kesinlikle çıkarılmalı” diye yanıtlıyor. Kontakt lensle yüzmenin sakıncalarını şöyle özetledi:

"Havuz ve deniz suyundaki mikroplar ile bakteriler ve virüsler lensin yapısına sızarak yerleşebiliyor. Hatta orada üreyebiliyor ve sonrasında bu göze geçiyor.

Gözde de ciddi enfeksiyonlara sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle mutlaka kontakt lenslerini çıkartmaları gerekiyor.

Yaz aylarında günlük kullan-at lensleri kullanmak daha avantajlı. Çünkü onlar hem alerji yapmıyor hem de atıldığı için enfeksiyon riski daha az oluyor."