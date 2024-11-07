Şanlıurfa’da hastaya taciz iddiası: Doktor gözaltında! 

07 Kasım 2024 20:02 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 20:13

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 25 yaşındaki bir hastayı taciz ettiği iddia edilen doktor gözaltına alındı. Kadının tacizi telefonuyla kayıt altına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor...

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Suruç Devlet Hastanesinde görevli dahiliye doktoru, kadın hastayı taciz​ ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşandı.

KAYIT ALTINA ALDI!

İddiaya göre, Dahiliye Uzmanı Dr. H.F.V., muayeneye gelen kadın hasta L.İ.'yi (25) taciz etti. Bunun üzerine kadın, hastaneye kontrol için ikinci kez gittiği sırada cep telefonunu odadaki pencerenin kenarına koyarak kayıt yaptı ve tacizi ortaya çıkardı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

L.İ., kayıt altına aldığı görüntülerle birlikte polise giderek doktor hakkında şikayette bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde doktor H.F.V. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.