Sivrisineklerden bulaşan doğu at ensefaliti alarmı: 10 bölge yüksek risk altında

26 Ağustos 2024 23:25 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 23:33

ABD sivrisineklerden insana bulaşan doğu at ensefaliti virüsüne karşı harekete geçti. Bir kişide tespit edilen virüs sonrası 10 bölge için uyarı geçildi. Sivrisineklerden korunma yollarına ilişkin açıklamalar yayımlandı.

Hastalğı taşıyan sivrisineklerden bulunan virüs nadir ve ölümcül olarak belirtiliyor. Tedavisi bile bulunmayan hastalık yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği ile belirtilerini gösteriyor.

80'Lİ YAŞLARDAKİ ADAMDA DOĞU AT ENSEFALİTİ TESPİT EDİLDİ

Massachusetts'ten Robbie Goldstein'in yaptığı basın açıklamasında sivrisineklerden yayılan doğu at ensefaliti virüsünün 80 yaşlarında bir kişide tespit edildiğini söyledi. Eyaletteki ilk vaka olduğunu belirterek önlemler aldıklarını söyledi. Herkesi hastalıkla mücadele için elinden geleni yapmalarını istedi.

Bir diğer eyalet yetkilisi Ashley Randle da hafta boyunca Plymouth ve Worcester bölgelerinde sivrisinek ilaçlaması yapılacağını bildirdi.

SİVRİSİNEK İLAÇLARI KULLANIN, ÜZERİNİZİ ÖRTÜN

Randle, bu hastalıktan korunmak için sivrisineklere karşı yapılacakları açıkladı. Sivrisinek ilaçlarının kullanılması ve vücudu örten kıyafetlerin giyilmesi önerisinde bulunuldu. Ayrıca sivrisineklerin yoğun saatlerinde açık havada etkinlik yapılmamasını hatırlattı.

Eyaletteki 10 bölgenin "yüksek ya da kritik risk" altında olduğunu vurgulanarak özellikle akşam ve şafak vakti arasında yoğunluğun arttığı açıklandı.

AÇIK HAVA ETKİNLİĞİ YASAKLANDI

Oxford bölgesinde ise akşam saatleri için planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığı duyuruldu.

DOĞU AT ENSEFALİTİ BELİRTİLERİ NELER?

-Yüksek ateş

-Baş ağrısı

-Kusma

-İshal

-Uyku sersemliği

Bu hastalığa yakalananların yüzde 30'u kurtulamıyor. Tedavisi bulunmayan bu hastalıktan sağ kurtulanlar ise nörolojik problemlerle hayatına devam edebiliyor.