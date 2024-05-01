Tansiyon hastalarının doğal ilacı! Kanuni Sultan Süleyman'ın keyif kahvesi: Kakule

01 May 2024 09:47 - Güncelleme : 01 May 2024 10:39

Türk kültürüne Kakule tohumu 1517 yılında Yemen Valisi Özdemir Paşa tarafından Yemen'den getirildi. İlk olarak Kanuni Sultan Süleyman'a sunulan kakule kahvesinin bir çok faydası o zamanki saray hekimleri tarafından keşfedildi. Hekimler kakule tohumunun İbn-i Sina tarafından şifa kitabına tansiyon ilacı olarak yazıldığını fark eder.

TANSİYON HASTALARININ DOĞAL İLACI!

İbn-i Sina asırlar yıl önce şifa kitabına not olarak düştüğü kakulenin güçlü bir antioksidan olduğunu bildirir. Tansiyon hastalarının en sık yaşadığı şeker dengesizliğine ise faydasını yazan İbn-i Sina özellikle kan şekerini dengelediğinin altını çizer. Kakulenin toz halinden hem kahve yapılır hem de sulu yemeklere baharat olarak eklenebilir.

Kakule kahvesi antiseptik mineraller içerir. Bu mineraller özellikle sinir sistemini güçlendirir. Sinir sistemini deformasyona uğramış hücrelere karşı koruyan kakule kahvesi bu yüzden Kanuni Sultan Süleyman tarafından sıklıkla tüketilirmiş. Kanuni özellikle yemek sonraları yaşadığı hazımsızlık için kakule kahvesi tükettiği de bazı tarih kitaplarında yer alır.

Mikroplara karşı vücudun savunma mekanizmasını güçlendiren kakule kahvesi, son günlerde ise sindirim sistemini sağlıklı çalıştırdığı ve kilo verdirdiği için tavsiye edilir. Hızla ödem atarak yağ yakmaya yardımcı olan kakule kahvesi, kan basıncını da dengeler. Bu da kalbe giden kan akışının daha sağlıklı olmasını sağlar.