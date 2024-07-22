Yazın yeni kabusu: Mide gribi! El temasıyla bulaşıyor, belirtilerine dikkat

22 Temmuz 2024 11:08 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:11

Bu belirtilere dikkat! 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkıyor! Ölüme bile götürüyor...

Bu belirtilere dikkat! 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkıyor! Ölüme bile götürüyor...

Son haftalarda yurdu kasıp kavuran sıcak hava dalgası, vatandaşa zor günler yaşatırken, bir de salgın patlak verdi. Hastanelerin acil servislerinde görevli sağlık personelleri son günlerde en çok mide gribi vakalarıyla meşgul oluyor.

İYİLEŞME SÜRESİ HAFTALAR SÜREBİLİYOR

Özellikle el hijyeni, mutfak alışkanlıkları ve hijyen açısından sorunlu havuz suları bu viral hastalığın en büyük nedenleri arasında yer alıyor. Bağışıklık sistemi sorunlu hastalar hastalığı ağır geçirirken iyileşme süresi de bazen haftaları bulabiliyor. Peki mide gribi belirtileri neler? İşte hastalık ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar...

MİDE GRİBİ BELİRTİLERİ NELER VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

ATV Ana Haber'de yer alan habere göre, hastalığın ön belirgin belirtileri mide bulantısı, kusma ve ishal. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Cerrah Dr. Uygar Düzci, "Nasıl ki grip virüslerle oluyorsa. Bu bahsettiğimiz ishallerin büyük bir kısmı virüsler sayesinde olur. Özellikle hijyenik olmayan ortamlarda yenilen yemekler, içecekler, el teması. Bu gibi durumlar sebebi ile ağız yani gastroenteritisnal sistemde aldığımız mikropların bizde ishal şeklinde tezahür etmesi aslında" ifadelerini kullandı.

ELLERİNİZİ 3 KEZ YIKAYIN

Kirli havuz sularında yüzmekle de bulaşan mide gribi hastalığına karşı alınacak önlemlere de değinen Düzci, "Mutlaka elinizi en az 3 dakika sabunla yıkamadan ağzımıza götürmememiz ya da bir gıdaya dokunmamamız gerekiyor. Tatlı yiyecekseniz, pilav yiyecekseniz bunlar çok hızlı bir şekilde bakteri üretirler. Buzların büyük bir kısmı maalesef çeşme suyundan yapılan buzlar oluyor ve bunlar içerisinde bakteriler veya virüsler barındırabiliyor" dedi.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, ise hastalıkla özellikle yaz aylarında karşılaşıldığını dile getirerek "Bulantı, kusma ve ishal ile karşılaşılan bir hastalık. Yediklerimize biraz dikkat edersek ve sıvı alımını bu süreçte biraz arttırırsak iki üç gün içinde de toparlamak mümkün" dedi.