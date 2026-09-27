UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Almanya ile Yunanistan, ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşmanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Almanya Yunanistan maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Almanya Yunanistan maçı saat kaçta?

ALMANYA YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ikinci hafta karşılaşmaları devam ederken A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Yunanistan kozlarını paylaşacak. İlk hafta maçlarının ardından gruptaki sıralama açısından önem taşıyan karşılaşma Almanya'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Almanya Yunanistan maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele Almanya'nın Augsburg kentinde bulunan WWK Arena'da oynanacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

ALMANYA YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Almanya Yunanistan maçının Türkiye yayın bilgisi de belli oldu. Karşılaşma A Haberekranlarından canlı olarak yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi'nin 24 Eylül-6 Ekim tarihleri arasındaki karşılaşmalarının önemli bölümü Turkuvaz Medya kanalları üzerinden futbolseverlerle buluşuyor.

Almanya ile Yunanistan arasındaki mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşma saatinde A Haber ekranlarını açabilecek. Yayının şifresiz olarak gerçekleştirileceği bilgisi yayın listelerinde yer alıyor.

Bilgi Detay Karşılaşma Almanya - Yunanistan Organizasyon UEFA Uluslar Ligi Lig A Ligi Grup 2. Grup Tarih 27 Eylül 2026 Pazar Saat 21.45 Stadyum WWK Arena, Augsburg Yayın kanalı A Haber Yayın durumu Şifresiz Hakem Chris Kavanagh

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya, Yunanistan, Hollanda ve Sırbistan mücadele ediyor. Grup karşılaşmaları eylül ayındaki ilk iki maçın ardından ekim ve kasım aylarında devam edecek. Almanya'nın Yunanistan karşılaşması ise grubun ikinci hafta programında yer alıyor.

Tarih Karşılaşma Saat Stat Yayın 24 Eylül 2026 Hollanda - Almanya 21.45 Hollanda A Spor 24 Eylül 2026 Sırbistan - Yunanistan 21.45 Belgrad S Sport Plus 27 Eylül 2026 Almanya - Yunanistan 21.45 WWK Arena A Haber 27 Eylül 2026 Sırbistan - Hollanda 21.45 Sırbistan Turkuvaz Medya 1 Ekim 2026 Yunanistan - Hollanda 21.45 Yunanistan Turkuvaz Medya 1 Ekim 2026 Almanya - Sırbistan 21.45 Almanya Turkuvaz Medya

ALMANYA'NIN ULUSLAR LİGİ'NDE İLK MAÇI

Almanya, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Almanya'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp yönetimindeki ilk resmi milli maçlardan biri olması nedeniyle de takip edildi.

Almanya'nın ardından ikinci hafta programında Yunanistan ile karşılaşması planlandı. Ev sahibi ekip, WWK Arena'da oynanacak mücadelede grup aşamasındaki ikinci sınavına çıkacak. Yunanistan ise ilk hafta Sırbistan deplasmanında sahaya çıktı ve ikinci maçında Almanya'ya konuk olacak.

YUNANİSTAN'IN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ PROGRAMI

Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'taki ilk karşılaşmasında Sırbistan ile deplasmanda mücadele etti. Yunanistan'ın grup aşamasındaki ilk iç saha karşılaşması ise ekim ayında Hollanda'ya karşı oynanacak.

Almanya deplasmanı, Yunanistan açısından grubun ikinci maçında oynanacak önemli karşılaşmalardan biri olacak. İki takımın karşılaşmasının ardından grup mücadelesi ekim ayında devam edecek ve takımlar diğer rakipleriyle karşılaşacak.

ALMANYA YUNANİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDEN İZLENİR?

Almanya Yunanistan karşılaşması Türkiye'de A Haber üzerinden şifresiz yayınlanacak. Böylece maçı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşma saatinde A Haber yayınını takip ederek mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek.

Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 21.45 olacak. Maç Augsburg'daki WWK Arena'da oynanacağı için Almanya'daki yerel saat ile Türkiye saati arasında yayın planlaması buna göre yapılacak.

ALMANYA YUNANİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya Yunanistan maçı, Almanya'nın Augsburg kentindeki WWK Arena stadında oynanacak. Stadyum, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden FC Augsburg'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Karşılaşmanın Almanya'nın ev sahipliğinde oynanması nedeniyle tribünlerde ev sahibi takımın taraftarlarının ağırlıkta olması bekleniyor. Mücadele öncesinde futbolseverler maçın başlangıç saatini ve yayın kanalını araştırırken, resmi maç programında karşılaşmanın 21.45'te başlayacağı belirtiliyor.

Almanya Yunanistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Almanya Yunanistan karşılaşması Türkiye'de A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın bilgilerine göre mücadele şifresiz olarak izlenebilecek.