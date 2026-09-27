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Spor
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 11:15

Almanya Yunanistan maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Almanya Yunanistan maçı saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Yunanistan karşı karşıya geliyor. Almanya Yunanistan maçı Augsburg'daki WWK Arena'da oynanacak. Almanya Yunanistan maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Almanya Yunanistan maçı saat kaçta?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Almanya Yunanistan maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Almanya Yunanistan maçı saat kaçta?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 11:15

'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden ile , ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşmanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Almanya Yunanistan maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Almanya Yunanistan maçı saat kaçta?

ALMANYA YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ikinci hafta karşılaşmaları devam ederken A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Yunanistan kozlarını paylaşacak. İlk hafta maçlarının ardından gruptaki sıralama açısından önem taşıyan karşılaşma Almanya'nın ev sahipliğinde oynanacak. 

Almanya Yunanistan maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele Almanya'nın kentinde bulunan WWK Arena'da oynanacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. 

ALMANYA YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Almanya Yunanistan maçının Türkiye yayın bilgisi de belli oldu. Karşılaşma A Haberekranlarından canlı olarak yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi'nin 24 Eylül-6 Ekim tarihleri arasındaki karşılaşmalarının önemli bölümü Turkuvaz Medya kanalları üzerinden futbolseverlerle buluşuyor. 

Almanya ile Yunanistan arasındaki mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşma saatinde A Haber ekranlarını açabilecek. Yayının şifresiz olarak gerçekleştirileceği bilgisi yayın listelerinde yer alıyor. 

BilgiDetay
KarşılaşmaAlmanya - Yunanistan
OrganizasyonUEFA Uluslar Ligi
LigA Ligi
Grup2. Grup
Tarih27 Eylül 2026 Pazar
Saat21.45
StadyumWWK Arena, Augsburg
Yayın kanalıA Haber
Yayın durumuŞifresiz
HakemChris Kavanagh

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya, Yunanistan, Hollanda ve Sırbistan mücadele ediyor. Grup karşılaşmaları eylül ayındaki ilk iki maçın ardından ekim ve kasım aylarında devam edecek. Almanya'nın Yunanistan karşılaşması ise grubun ikinci hafta programında yer alıyor. 

TarihKarşılaşmaSaatStatYayın
24 Eylül 2026Hollanda - Almanya21.45HollandaA Spor
24 Eylül 2026Sırbistan - Yunanistan21.45BelgradS Sport Plus
27 Eylül 2026Almanya - Yunanistan21.45WWK ArenaA Haber
27 Eylül 2026Sırbistan - Hollanda21.45SırbistanTurkuvaz Medya
1 Ekim 2026Yunanistan - Hollanda21.45YunanistanTurkuvaz Medya
1 Ekim 2026Almanya - Sırbistan21.45AlmanyaTurkuvaz Medya

ALMANYA'NIN ULUSLAR LİGİ'NDE İLK MAÇI

Almanya, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Almanya'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp yönetimindeki ilk resmi milli maçlardan biri olması nedeniyle de takip edildi.

Almanya'nın ardından ikinci hafta programında Yunanistan ile karşılaşması planlandı. Ev sahibi ekip, WWK Arena'da oynanacak mücadelede grup aşamasındaki ikinci sınavına çıkacak. Yunanistan ise ilk hafta Sırbistan deplasmanında sahaya çıktı ve ikinci maçında Almanya'ya konuk olacak.

YUNANİSTAN'IN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ PROGRAMI

Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'taki ilk karşılaşmasında Sırbistan ile deplasmanda mücadele etti. Yunanistan'ın grup aşamasındaki ilk iç saha karşılaşması ise ekim ayında Hollanda'ya karşı oynanacak. 

Almanya deplasmanı, Yunanistan açısından grubun ikinci maçında oynanacak önemli karşılaşmalardan biri olacak. İki takımın karşılaşmasının ardından grup mücadelesi ekim ayında devam edecek ve takımlar diğer rakipleriyle karşılaşacak.

ALMANYA YUNANİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDEN İZLENİR?

Almanya Yunanistan karşılaşması Türkiye'de A Haber üzerinden şifresiz yayınlanacak. Böylece maçı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşma saatinde A Haber yayınını takip ederek mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek. 

Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 21.45 olacak. Maç Augsburg'daki WWK Arena'da oynanacağı için Almanya'daki yerel saat ile Türkiye saati arasında yayın planlaması buna göre yapılacak. 

ALMANYA YUNANİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya Yunanistan maçı, Almanya'nın Augsburg kentindeki WWK Arena stadında oynanacak. Stadyum, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden FC Augsburg'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. 

Karşılaşmanın Almanya'nın ev sahipliğinde oynanması nedeniyle tribünlerde ev sahibi takımın taraftarlarının ağırlıkta olması bekleniyor. Mücadele öncesinde futbolseverler maçın başlangıç saatini ve yayın kanalını araştırırken, resmi maç programında karşılaşmanın 21.45'te başlayacağı belirtiliyor.

Almanya Yunanistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Almanya Yunanistan karşılaşması Türkiye'de A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın bilgilerine göre mücadele şifresiz olarak izlenebilecek. 

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ETİKETLER
#yunanistan
#Almanya
#UEFA Uluslar Ligi
#augsburg
#A Haber
#Spor
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