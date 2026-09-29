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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 22:29

Anadolu Efes, Real Madrid'i devirdi! Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı

EuroLeague'de 2. hafta maçları oynanıyor. Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında İstanbul'da İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, mücadeleyi 94-84'lük skorla kazanarak organizasyondaki ilk galibiyetini aldı. Anadolu Efes, EuroLeague'in 3. haftasında 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Anadolu Efes, Real Madrid'i devirdi! Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 22:29

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu 'de heyecan 2. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden , 2. hafta maçında Turkcell Gelişim Merkezi'nde İspanya temsilcisi ile karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Anadolu Efes, Real Madrid'i devirdi! Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Anadolu Efes, EuroLeague 2. hafta maçında Real Madrid'i 94-84'lük skorla mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini Real Madrid 29-27 önde tamamladı.
Anadolu Efes, devreye 53-41 önde girdi.
Üçüncü çeyrek sonunda Anadolu Efes'in üstünlüğü 72-65'ti.
Anadolu Efes, EuroLeague'in 3. haftasında deplasmanda Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk çeyreğinde her iki takım da rakip potada sayı üretmekte zorlanmadı. Mücadelenin ilk çeyreğini konuk ekip Real Madrid, 29-27 önde tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğinde etkili olan taraf temsilcimiz Anadolu Efes oldu. Bu periyotta rakibine karşı skor üstünlüğünü ele geçiren Anadolu Efes, devreye 53-41 önde girdi.

Anadolu Efes, Real Madrid'i devirdi! Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde etkili olan taraf ise konuk ekip Real Madrid oldu. İspanyol ekibi farkı azaltmayı başarsa da son periyoda Anadolu Efes'in 72-65'lik üstünlüğüyle girildi.

Mücadelenin son çeyreği büyük çekişmeye sahne oldu. Etkili bir oyun ortaya koyan ve hata yapmayan Anadolu Efes, maçı 94-84'lük skorla kazanmayı başardı.

Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'in 3. haftasında 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.

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#real madrid
#Anadolu Efes
#Basketbol
#euroleague
#Hapoel Tel Aviv
#Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi
#Spor
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