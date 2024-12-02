Arda Turan maç sonu açıklamalarda bulundu! 'Ekmeğimizi Eyüpspor'dan kazanıyoruz'

02 Aralık 2024 00:01 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 00:07

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Galatasaray evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Turan, "Biz, Eyüpspor'dan ekmeğimizi kazanıyoruz. Sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Ben hayatımda olmayan yükleri taşımaya alışığım. Allah, buradan başımızın dik çıkmasını sağladı." şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig​'in 14. hafta maçında konuk olduğu Galatasaray​ ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor​'da teknik direktör Arda Turan​ karşılaşma sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"AMACIMIZ LİGDE KALMAK"

Maç öncesinde taraftarlar tarafından muhteşem bir şekilde karşılandığının altını çizen Arda Turan, "İyi bir mücadele oldu. Bu kadar büyük bir takıma karşı oynanmak kolay değil. Elimizden geldiği kadar oyunu tutmaya çalıştık. Galatasaray'ın bire bir baskısını biliyorduk. Ona çözüm üretmeye çalıştık. Savunma arkasında bire bir bırakıp onların boyunu uzatmaya çalıştık. Yorgun olacaklarını biliyorduk ama bazı yeteneklerin önüne geçmek kolay değil. İlk yarı boyunca zaman zaman karşılamalarda sıkıntı yaşadık ama oyundan da memnundum. Sonrasında az pas yaptık ama anları doğru oynasak kazanabilirdik. Galatasaray'a karşı burada böyle oynayabilirsiniz. Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Bir puan aldık. 42 puana kadar mücadele etmek istiyoruz. Amacımız ligde kalmak." dedi.

"EYÜPSPOR'DAN EKMEĞİMİZİ KAZANIYORUZ"

Futbolun bir eğlence sporu olduğunu vurgulayan Turan, "Bu kulüpten aldığımız eğitime göre giydiğimiz formanın hakkını sonuna kadar vermek zorundayız. Biz de bunun için çalıştık. Biz, Eyüpspor'dan ekmeğimizi kazanıyoruz. Sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Ben hayatımda olmayan yükleri taşımaya alışığım. Allah, buradan başımızın dik çıkmasını sağladı." şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMIN BAŞINI EĞDİRMEM"

Okan Buruk'un "Rakip sürekli yerde yattı" açıklamasına yanıt veren Turan, "Okan Buruk ile gurur duyuyoruz. Galatasaray camiasının en büyük hocalarından biri kendisi. Biz de oralardan çıkmış biri olarak iyi niyet göstermeye çalışıyoruz. 6 dakika da uzatma vardı. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem." dedi.