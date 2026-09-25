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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 19:37

Azerbaycan GP'de pole pozisyonunu Russell kazandı

Formula 1'de sezonun 15. yarışının heyecanı Azerbaycan'da yaşanıyor. Başkent Bakü'deki Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenecek yarış öncesinde sıralama turları gerçekleştirildi. Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell, sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi oldu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Azerbaycan GP'de pole pozisyonunu Russell kazandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 19:37

'de 2026 sezonunun 15. yarışının heyecanı yaşanıyor. Sezonun 15. yarışı 'ın başkenti 'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Azerbaycan GP'de pole pozisyonunu Russell kazandı

Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde sıralama turları düzenlendi. Sıralama turlarında Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu , 1 dakika 42.526 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti. Russell'ın 0.837 saniye gerisinde 'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, McLaren takımından Avustralyalı Oscar Piastri ise 0.838 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Azerbaycan GP'de pole pozisyonunu Russell kazandı

Pilotlar klasmanı lideri Mercedes'ten İtalyan Kimi Antonelli, ilk seansta duvara çarparak sıralama turlarını tamamlayamadı ve 16. sırayı elde etti.

Azerbaycan Grand Prix'si yarın TSİ 14.00'te başlayacak.

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ETİKETLER
#formula 1
#azerbaycan
#Ferrari
#Bakü
#George Russell
#Spor
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