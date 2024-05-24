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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a 'İzmir çetesi' tepkisi

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
24 May 2024 13:45 - Güncelleme : 24 May 2024 13:46
Aziz Yıldırım&#039;dan Ali Koç&#039;a &#039;İzmir çetesi&#039; tepkisi

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan Ali Koç'a 'İzmir çetesi' çağrısı yaptı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ALİ KOÇ'A SERT TEPKİ

Silivri ve Çevre Dernekler Buluşması'nda konuşan Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon dolara yaptık, Yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz. "Şampiyonluk sözü vermiyorum" diyor, "Ben varken şampiyon yapmayacaklar" diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum."

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a 'İzmir çetesi' tepkisi - 1. Resim

''İZMİR ÇETESİ'' MESAJI

"İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler. Yönetimin yaptıkları iyi şeyler için teşekkürler. Fenerbahçeliler olarak mutlu oluyoruz. Fenerbahçe en büyüktür. Bunun herkesin farkında olması lazım. Çocuklarımız artık mutlu olmalı, okullarına rahat rahat gitmeli. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyoruz.''

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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