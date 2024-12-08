Benfica, 3 puanı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle aldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Aralık 2024 00:24 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 00:45
Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında Benfica, konuk ettiği Vitoria'yı milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi.
Ev sahibi ekip, Luz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Kerem Aktürkoğlu'nun 29. dakikada attığı golle 1-0 üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Benfica sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Müsabakada 78. dakikada oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu, Vitoria karşısında fileleri havalandırarak bu sezon Portekiz ekibindeki 10. golünü kaydetti.
Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ise sarı kart cezası sebebiyle kadroda yer almadı.
Benfica, bu galibiyetle puanını 31'e çıkardı. Vitoria ise 21 puanda kaldı.
Kaynak: tgrthaber.com