Beşiktaş - Trabzonspor | CANLI ANLATIM

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanıyor.

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1'Maç başladı.

3'Rafa Silva'nın ceza yayının hemen önünden çektiği şutu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.

15'Ceza sahası içine yapılan ortaya Immobile'nin vurduğu kafa vuruşu üstten auta gitti.

17'Rafa Silva'nın kaybettiği topta Visca bekletmeden oynadı. Topla buluşan Banza, Mert Günok ile karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi. Trabzonspor 1-0 öne geçti.

45'İlk yarı sona erdi.

46'İkinci yarı başladı.

53'sol kanattan gelişen atakta Masuaku pasını çıkardı. Rafa Silva ceza sahasında topla buluştuktan sonra uzak köşeye yaptığı plaseyle fileleri havalandırdı. Maçta skor 1-1 oldu.

11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan Tufan, Cham, Visca, Sikan, Banza.

HAKEM KADROSU

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Alper Akarsu görev alacak.

Beşiktaş - Trabzonspor maçının yabancı VAR hakemi Polonya'dan FIFA kokartlı Daniel Stefanski oldu.