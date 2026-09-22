Boluspor'da ayrılık açıklandı! Kırmızı-beyazlılarda Daniel Farrar dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 8 hafta geride kalırken milli araya 19 puanı bulunan Kayserispor averajla lider girerken 19 puanlı Bursaspor ikinci sırada yer aldı.

1. Lig'de ilk 8 haftayı son sırada tamamlayan takım ise 1 puanı bulunan Boluspor oldu. Oynadığı 8 maçta henüz galibiyet alamayan kırmızı-beyazlılar, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 3 gol atan Boluspor, kalesinde ise 20 gol gördü.

Lige istediği başlangıcı yapamayan Boluspor, son olarak 8. haftada deplasmanda karşılaştığı SMS Grup Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu.

DANIEL FARRAR İLE YOLLAR AYRILDI

Boluspor'un Sarıyer ile oynadığı karşılaşmanın ardından yönetim ile teknik direktör Daniel Farrar arasında yapılan görüşmede, yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Boluspor'dan yapılan açıklamada, Farrar'a görev süresi boyunca verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dilendi.