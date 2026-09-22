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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:00

Boluspor'da ayrılık açıklandı! Kırmızı-beyazlılarda Daniel Farrar dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Ligde 8 haftanın ardından 1 puanla son sırada yer alan kırmızı-beyazlılarda ABD'li teknik direktör Daniel Farrar ile yollar ayrıldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Boluspor'da ayrılık açıklandı! Kırmızı-beyazlılarda Daniel Farrar dönemi sona erdi
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:00

'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 8 hafta geride kalırken milli araya 19 puanı bulunan averajla lider girerken 19 puanlı ikinci sırada yer aldı.

Boluspor'da ayrılık açıklandı! Kırmızı-beyazlılarda Daniel Farrar dönemi sona erdi

1. Lig'de ilk 8 haftayı son sırada tamamlayan takım ise 1 puanı bulunan oldu. Oynadığı 8 maçta henüz galibiyet alamayan kırmızı-beyazlılar, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 3 gol atan Boluspor, kalesinde ise 20 gol gördü.

Boluspor'da ayrılık açıklandı! Kırmızı-beyazlılarda Daniel Farrar dönemi sona erdi

Lige istediği başlangıcı yapamayan Boluspor, son olarak 8. haftada deplasmanda karşılaştığı SMS Grup Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu.

Boluspor'da ayrılık açıklandı! Kırmızı-beyazlılarda Daniel Farrar dönemi sona erdi

DANIEL FARRAR İLE YOLLAR AYRILDI

Boluspor'un Sarıyer ile oynadığı karşılaşmanın ardından yönetim ile teknik direktör Daniel Farrar arasında yapılan görüşmede, yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Boluspor'da ayrılık açıklandı! Kırmızı-beyazlılarda Daniel Farrar dönemi sona erdi

Boluspor'dan yapılan açıklamada, Farrar'a görev süresi boyunca verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dilendi.

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#bursaspor
#Futbol
#kayserispor
#boluspor
#Trendyol 1. Lig
#Daniel Farrar
#Spor
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