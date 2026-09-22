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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 16:32

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan katlanıyor: 2. eleme turu maç programı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabaka takvimini resmi olarak duyurdu. Kupada bir üst tura yükselmek için mücadele edecek takımların karşılaşma günleri ve saatleri netleşti. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan katlanıyor: 2. eleme turu maç programı belli oldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 16:32

Açıklanan programa göre 2. Eleme Turu heyecanı 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde yaşanacak. Toplam 3 güne yayılan müsabakalarda eşleşen ekipler, tek maç eleme usulüne göre turlamak için sahaya çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan katlanıyor: 2. eleme turu maç programı belli oldu!

İşte 2. Eleme Turu'nun tam maç programı:

6 EKİM 2026 SALI

  • 14:00 Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü - 1964 Silifke Spor Kulübü
  • 14:00 Kırklarelispor - Bayburtspor
  • 17:00 Sakaryaspor - Arıt Kayadibi Spor Kulübü
  • 20:00 Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisar SK
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan katlanıyor: 2. eleme turu maç programı belli oldu!

7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA

  • 14:00 Zonguldak Spor Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor
  • 14:00 Hatayspor - Halil Bayram İnş. Karaköprü Bld.
  • 14:00 Kars 36 Spor - Fatsa Belediyespor
  • 14:00 Niğde Belediyesi Spor - Ağrı 1970 Spor Kulübü
  • 14:00 Tokat Belediye Spor Kulübü - Etimesgut Spor Kulübü
  • 14:00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat - Ejderoğlu Kırşehir Futbol SK
  • 14:00 Ayos Osmaniyespor FK - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol
  • 14:00 Hakkari Zap Spor Kulübü - Adana Demirspor
  • 14:00 Somaspor - Alanya 1221 Futbol SK
  • 14:00 Adanaspor - Adana Adaletgücü Spor
  • 14:00 Pazarspor - Efor Çay Erbaaspor
  • 14:30 Silivrispor - Kartal Bulvar Kartalimen
  • 14:30 Küçükçekmece Sinop Spor - Beykoz İshaklı Spor Faal.
  • 14:30 Bursa Yıldırım Spor Kulübü - Amasyaspor FK
  • 14:30 Gölcükspor - Yozgat Belediyesi Bozok
  • 14:30 Karacabey Belediye Spor - Galata Spor Kulübü
  • 14:30 Gemlik Sümerbey Futbol Spor - Uşak Spor
  • 14:30 Söke 1970 Spor Kulübü - Ayvalıkgücü Belediyespor
  • 14:30 Bigaspor - Balıkesirspor
  • 14:30 Eskişehir Anadolu Spor Faal. - Kepez Spor Futbol
  • 15:00 Karabük İdmanyurdu Spor - Beykoz Anadolu Spor
  • 15:00 Gaziemir G.Ö.G. Spor Yat. - Fethiyespor
  • 17:00 Malatya Yeşilyurt SK - Gelecek Siirt 56 Spor Kulübü
  • 20:00 Eskişehirspor Kulübü - 1922 Akşehir Spor Kulübü

8 EKİM 2026 PERŞEMBE

  • 14:00 Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK - Kahta 02 Spor
  • 17:00 Denizli İdmanyurdu 1959 SK - Serik Spor Futbol
  • 20:00 Orduspor 1967 - Kdz. Ereğli 1980 SK
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ETİKETLER
#Futbol
#ziraat türkiye kupası
#2. Eleme Turu
#Kırklarelispor
#Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü
#1964 Silifke Spor Kulübü
#Spor
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