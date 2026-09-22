Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan katlanıyor: 2. eleme turu maç programı belli oldu!

Açıklanan programa göre 2. Eleme Turu heyecanı 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde yaşanacak. Toplam 3 güne yayılan müsabakalarda eşleşen ekipler, tek maç eleme usulüne göre turlamak için sahaya çıkacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nun tam maç programı: 6 EKİM 2026 SALI 14:00 Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü - 1964 Silifke Spor Kulübü 14:00 Kırklarelispor - Bayburtspor 17:00 Sakaryaspor - Arıt Kayadibi Spor Kulübü 20:00 Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisar SK 7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA 14:00 Zonguldak Spor Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor 14:00 Hatayspor - Halil Bayram İnş. Karaköprü Bld. 14:00 Kars 36 Spor - Fatsa Belediyespor 14:00 Niğde Belediyesi Spor - Ağrı 1970 Spor Kulübü 14:00 Tokat Belediye Spor Kulübü - Etimesgut Spor Kulübü 14:00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat - Ejderoğlu Kırşehir Futbol SK 14:00 Ayos Osmaniyespor FK - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol 14:00 Hakkari Zap Spor Kulübü - Adana Demirspor 14:00 Somaspor - Alanya 1221 Futbol SK 14:00 Adanaspor - Adana Adaletgücü Spor 14:00 Pazarspor - Efor Çay Erbaaspor 14:30 Silivrispor - Kartal Bulvar Kartalimen 14:30 Küçükçekmece Sinop Spor - Beykoz İshaklı Spor Faal. 14:30 Bursa Yıldırım Spor Kulübü - Amasyaspor FK 14:30 Gölcükspor - Yozgat Belediyesi Bozok 14:30 Karacabey Belediye Spor - Galata Spor Kulübü 14:30 Gemlik Sümerbey Futbol Spor - Uşak Spor 14:30 Söke 1970 Spor Kulübü - Ayvalıkgücü Belediyespor 14:30 Bigaspor - Balıkesirspor 14:30 Eskişehir Anadolu Spor Faal. - Kepez Spor Futbol 15:00 Karabük İdmanyurdu Spor - Beykoz Anadolu Spor 15:00 Gaziemir G.Ö.G. Spor Yat. - Fethiyespor 17:00 Malatya Yeşilyurt SK - Gelecek Siirt 56 Spor Kulübü 20:00 Eskişehirspor Kulübü - 1922 Akşehir Spor Kulübü 8 EKİM 2026 PERŞEMBE
14:00 Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK - Kahta 02 Spor 17:00 Denizli İdmanyurdu 1959 SK - Serik Spor Futbol 20:00 Orduspor 1967 - Kdz. Ereğli 1980 SK
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