Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan katlanıyor: 2. eleme turu maç programı belli oldu!

Açıklanan programa göre 2. Eleme Turu heyecanı 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde yaşanacak. Toplam 3 güne yayılan müsabakalarda eşleşen ekipler, tek maç eleme usulüne göre turlamak için sahaya çıkacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nun tam maç programı:

6 EKİM 2026 SALI

14:00 Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü - 1964 Silifke Spor Kulübü

14:00 Kırklarelispor - Bayburtspor

17:00 Sakaryaspor - Arıt Kayadibi Spor Kulübü

20:00 Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisar SK

7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA

14:00 Zonguldak Spor Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor

14:00 Hatayspor - Halil Bayram İnş. Karaköprü Bld.

14:00 Kars 36 Spor - Fatsa Belediyespor

14:00 Niğde Belediyesi Spor - Ağrı 1970 Spor Kulübü

14:00 Tokat Belediye Spor Kulübü - Etimesgut Spor Kulübü

14:00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat - Ejderoğlu Kırşehir Futbol SK

14:00 Ayos Osmaniyespor FK - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol

14:00 Hakkari Zap Spor Kulübü - Adana Demirspor

14:00 Somaspor - Alanya 1221 Futbol SK

14:00 Adanaspor - Adana Adaletgücü Spor

14:00 Pazarspor - Efor Çay Erbaaspor

14:30 Silivrispor - Kartal Bulvar Kartalimen

14:30 Küçükçekmece Sinop Spor - Beykoz İshaklı Spor Faal.

14:30 Bursa Yıldırım Spor Kulübü - Amasyaspor FK

14:30 Gölcükspor - Yozgat Belediyesi Bozok

14:30 Karacabey Belediye Spor - Galata Spor Kulübü

14:30 Gemlik Sümerbey Futbol Spor - Uşak Spor

14:30 Söke 1970 Spor Kulübü - Ayvalıkgücü Belediyespor

14:30 Bigaspor - Balıkesirspor

14:30 Eskişehir Anadolu Spor Faal. - Kepez Spor Futbol

15:00 Karabük İdmanyurdu Spor - Beykoz Anadolu Spor

15:00 Gaziemir G.Ö.G. Spor Yat. - Fethiyespor

17:00 Malatya Yeşilyurt SK - Gelecek Siirt 56 Spor Kulübü

20:00 Eskişehirspor Kulübü - 1922 Akşehir Spor Kulübü

8 EKİM 2026 PERŞEMBE