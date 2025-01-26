Fenerbahçe ile adı geçen Pavlovic transfer hakkında son noktayı koydu!

26 Ocak 2025 20:54 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 20:50

İtalyan devi Milan forması giyen Sırp stoper Strahinja Pavlovic transfer dedikodularına yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

Önce Fenerbahçe​ sonra da Galatasaray​ ile adı medyada çıkan sırp stoper Strahinja Pavlovic transfer​ dedikodularına son noktayı koydu.

Sırp stoper son günlerde Alman kulübü Stuttgart​ ile adının anılması üzerine kendisine sorulan "Milan'da kalıyor musun?" sorusuna cevap verdi.

Pavlovic soruya şu sözlerle cevap verdi:

"10 maçtır oynamıyordum ve medyada birçok söylenti var. Ama ben buradayım ve Milan'da kalmak istiyorum."