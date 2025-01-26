Fenerbahçe ile adı geçen Pavlovic transfer hakkında son noktayı koydu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: Foto Spor
26 Ocak 2025 20:54 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 20:50
İtalyan devi Milan forması giyen Sırp stoper Strahinja Pavlovic transfer dedikodularına yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.
Önce Fenerbahçe sonra da Galatasaray ile adı medyada çıkan sırp stoper Strahinja Pavlovic transfer dedikodularına son noktayı koydu.
Sırp stoper son günlerde Alman kulübü Stuttgart ile adının anılması üzerine kendisine sorulan "Milan'da kalıyor musun?" sorusuna cevap verdi.
Pavlovic soruya şu sözlerle cevap verdi:
"10 maçtır oynamıyordum ve medyada birçok söylenti var. Ama ben buradayım ve Milan'da kalmak istiyorum."
Kaynak: Foto Spor