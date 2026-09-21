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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 22:32

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Jasikevicius'tan Beşiktaş maçı öncesi açıklama! "Yarınki maç bizim için özel olacak"

Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde dev derbide Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Çok heyecanlıyız. Sezona hızlı bir giriş yapacağız. Yarınki maç bizim için özel olacak" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Jasikevicius'tan Beşiktaş maçı öncesi açıklama!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 22:32

39. Erkekler finalinin heyecanı yaşanacak. Dev finalde ezeli rakipler Fenerbahçe Tarfin ile , yarın saat 20.00'de 'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü görev yapacak.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Jasikevicius'tan Beşiktaş maçı öncesi açıklama! "Yarınki maç bizim için özel olacak"

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Maçta Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü görev yapacak.
Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sezonun ilk maçı için heyecanlı olduklarını ve yeni oyuncuları takıma alıştırmaya çalıştıklarını belirtti.
Jasikevicius, finalde duyguları kontrol etmenin, rakibin kolay sayı bulmasına engel olmanın ve küçük detaylara dikkat etmenin kilit faktörler olduğunu vurguladı.
Fenerbahçe Tarfin'in kaptanı Melih Mahmutoğlu, iki takım için de sezonun başında olduklarını ve sezona iyi başlamanın önemli olduğunu söyledi.
Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş'ı Basketbol Avrupa Ligi'nde mücadele edecekleri için tebrik etti ve yarınki maçın derbi atmosferinde geçeceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Jasikevicius'tan Beşiktaş maçı öncesi açıklama! "Yarınki maç bizim için özel olacak"

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, dev müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Jasikevicius'tan Beşiktaş maçı öncesi açıklama! "Yarınki maç bizim için özel olacak"

Jasikevicius, "Çok heyecanlıyız. Sezona hızlı bir giriş yapacağız. Yaklaşık 3-4 haftadır çalışıyoruz. Her sezon başında olduğu gibi bazı şeyleri düzene sokmaya çalışıyoruz. Yeni oyuncuları takıma alıştırmaya çalışıyoruz. Yarınki maç bizim için özel olacak." ifadelerini kullandı.

Jasikevicius, finalde takımının duygularını kontrol etmesi gerektiğini belirterek, "Finalde rakibin kolay sayı bulmasına engel olmalısınız. Her topun kıymetini bilmelisiniz. Küçük detaylara dikkat etmelisiniz. Bunlar kilit faktörler. Hataları sınırlı sayıda tutabilirsek iyi bir performans sergileriz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Jasikevicius'tan Beşiktaş maçı öncesi açıklama! "Yarınki maç bizim için özel olacak"

"SEZONA İYİ BAŞLAMAK ÖNEMLİ"

Fenerbahçe Tarfin'in kaptanı Melih Mahmutoğlu da basın toplantısında konuştu. Melih Mahmutoğlu, takım olarak alışma sürecinde olduklarını belirterek, "İki takım için de sezonun başındayız. Sezona iyi başlamak önemli. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. 2-3 senedir finallerde karşılaşıyoruz. Bu sezon Basketbol Avrupa Ligi'nde oynayacaklar. 3 Türk takımıyla Avrupa Ligi'nde mücadele etmek önemli. Onlar Avrupa Ligi'nde oynamayı zaten hak ediyordu. Yarınki maçta Beşiktaş'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Finallerde karşılaştıkları her takımın kendileri için değerli olduğunu dile getiren Melih Mahmutoğlu, "Yarınki maç bir derbi olacak. Derbi karşılaşmaları oyuncular için çok daha keyifli oluyor. Taraftarın coşkusuyla gerçek bir final havası oluşuyor. Beşiktaş'ın gösterdiği performans çok değerli. Taraftarların olduğu maçlar da oyuncular için çok daha güzel geçiyor." diye konuştu.

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#Beşiktaş
#Basketbol
#sinan erdem spor salonu
#Cumhurbaşkanlığı Kupası
#Basketbol Avrupa Ligi
#Fenerbahçe Tarfin
#Spor
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