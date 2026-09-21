Beşiktaş Başantrenörü Alimpijevic'ten Fenerbahçe maçı öncesi açıklama! "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinin heyecanı yaşanacak. Dev finalde ezeli rakipler Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü görev yapacak.

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, dev müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alimpijevic, yarın Fenerbahçe Tarfin karşısında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İki sezondur üst üste Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yer aldıkları için mutlu olduklarını anlatan Alimpijevic, şunları kaydetti:

"Bu ülke için Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın çok önemli olduğunun farkındayız. Beşiktaş olarak iyi bir sezon geçirdik. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile geçmişi unutmalıyız, yeni sezona odaklanmalıyız. 10 yeni oyuncumuz var. Onları takıma alıştırmaya çalışıyoruz. En kısa sürede takımın formunu en iyi seviyeye çekmemiz lazım. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. 4-5 kez finalde karşılaştık. Yarın da saygı duyulması gereken bir rakibe karşı oynayacağız."

Bu sezon Basketbol Avrupa Ligi'ne katıldıkları için baskı hissetmediğini aktaran Alimpijevic, "Böyle bir durumdan sadece mutluluk duyabiliriz. Avrupa Ligi'nde oynamayı zaten hedefliyorduk. Bu ülke, basketbola büyük yatırım yapıyor. Türk taraftarlar salonları dolduruyor. Bu yüzden Türkiye, Avrupa Ligi'nde 3 takımla temsil edilmeyi hak ediyor. Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğimiz için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Sezonun yeni başladığını dile getiren Sırp başantrenör, "Yarın en iyi basketbolumuzu oynayacak zamanımız yok. Hazırlıkları tamamlayamadık. Bu kupayı ilginç kılan da bu. Hazırlıklar tam anlamıyla yapılmadı. Her iki takım da en iyi performansını gösteremeyecek. Bu yüzden karakteri sahaya yansıtmak önemli olacak." dedi.

"YARIN ÇOK KEYİFLİ BİR MAÇ OLACAK"

Beşiktaş'ın Kanadalı kaptanı Conor Morgan, yarın Fenerbahçe ile çok keyifli bir maç oynayacaklarını söyledi. Takıma birçok yeni oyuncunun katıldığını aktaran Morgan, "Yarınki atmosferle yeni oyunculara 'hoş geldiniz' diyeceğiz. Yarın çok keyifli bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe ile oynamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Yarın Beşiktaş'ın kaptanı olarak ilk resmi maçına çıkacağını belirten Morgan, "Yarın kaptan olarak sahaya çıkacak olmam önemli. Beşiktaş olarak önemli bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Son 2 senede gösterdiğimiz başarılar da bunu gösteriyor. Son dönemde iyi bir performans gösterdik." diye konuştu.