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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 23:56

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Jasikevicius'tan galibiyet değerlendirmesi! "İkinci yarıda zorlansak da kupayı kazanmayı başardık"

Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Tarfin maçı 72-59'luk skorla kazanarak kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Beşiktaş'a karşı oynamak her zaman zor. Kazanmak da zor. İlk yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıda zorlansak da kupayı kazanmayı başardık" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Jasikevicius'tan galibiyet değerlendirmesi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 23:56

Basketbolda 39. Erkekler maçında, Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile ikincisi , 'nda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmadan 72-59 galip ayrıldı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Jasikevicius'tan galibiyet değerlendirmesi! "İkinci yarıda zorlansak da kupayı kazanmayı başardık"

Sarı-lacivertlilerde başantrenör , maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Jasikevicius, çok önemli bir maçı geride bıraktıklarını aktararak, "Önemli bir kupa olduğunu biliyorduk. Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da oynadığımız iki maç bizden çok enerji götürdü. Beşiktaş'a karşı oynamak her zaman zor. Kazanmak da zor. İlk yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıda zorlansak da kupayı kazanmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Jasikevicius'tan galibiyet değerlendirmesi! "İkinci yarıda zorlansak da kupayı kazanmayı başardık"

EuroLeague'de Bologna ile oynanacak maça odaklanacaklarına değinen Jasikevicius, "Şimdi bakacağımız ilk şey bu akşam kutlamak, kutlama yapmak. Ne yazık ki İstanbul'da çok fazla yağmur var. Bu akşam kutlayacağız, ondan sonra önümüzde Bologna maçı var ve ona bakacağız." diye konuştu.

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Jasikevicius'tan galibiyet değerlendirmesi! "İkinci yarıda zorlansak da kupayı kazanmayı başardık"

Yeni transferleri ancak aralık ayında değerlendirebileceklerini aktaran Litvanyalı çalıştırıcı, "Yeni transferlerin hemen katkı vermeleri kolay değil. Şu an onlar geleli sadece 3 hafta oldu. Alışmak kolay değil. İyi bir adaptasyon dönemi geçiyorlar. Onlara yardımcı olmalı ve zaman tanımalıyız" açıklamalarında bulundu.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Basketbol
#Sarunas Jasikevicius
#sinan erdem spor salonu
#Cumhurbaşkanlığı Kupası
#Fenerbahçe Tarfin
#Spor
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