Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Jasikevicius'tan galibiyet değerlendirmesi! "İkinci yarıda zorlansak da kupayı kazanmayı başardık"

Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile ikincisi Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmadan 72-59 galip ayrıldı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Sarı-lacivertlilerde başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Jasikevicius, çok önemli bir maçı geride bıraktıklarını aktararak, "Önemli bir kupa olduğunu biliyorduk. Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da oynadığımız iki maç bizden çok enerji götürdü. Beşiktaş'a karşı oynamak her zaman zor. Kazanmak da zor. İlk yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıda zorlansak da kupayı kazanmayı başardık" ifadelerini kullandı.

EuroLeague'de Bologna ile oynanacak maça odaklanacaklarına değinen Jasikevicius, "Şimdi bakacağımız ilk şey bu akşam kutlamak, kutlama yapmak. Ne yazık ki İstanbul'da çok fazla yağmur var. Bu akşam kutlayacağız, ondan sonra önümüzde Bologna maçı var ve ona bakacağız." diye konuştu.

Yeni transferleri ancak aralık ayında değerlendirebileceklerini aktaran Litvanyalı çalıştırıcı, "Yeni transferlerin hemen katkı vermeleri kolay değil. Şu an onlar geleli sadece 3 hafta oldu. Alışmak kolay değil. İyi bir adaptasyon dönemi geçiyorlar. Onlara yardımcı olmalı ve zaman tanımalıyız" açıklamalarında bulundu.