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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 23:45

Fenerbahçe Tarfin'de Melih Mahmutoğlu'ndan derbi galibiyeti açıklaması! "Kazandığımız için mutluyuz"

Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Tarfin mücadeleyi 72-59'luk skorla kazanarak kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Tarfin Kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Sezona başlarken kupalarla dolu bir sezon istiyorduk. Cumhurbaşkanlığı Kupası da bunlardan biriydi. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe Tarfin'de Melih Mahmutoğlu'ndan derbi galibiyeti açıklaması!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 23:45

Basketbolda 39. Erkekler maçında, Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile ikincisi , 'nda karşılaştı. Fenerbahçe Tarfin, maçtan 72-59 galip ayrıldı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Fenerbahçe Tarfin'de Melih Mahmutoğlu'ndan derbi galibiyeti açıklaması! "Kazandığımız için mutluyuz"

Kupa töreni sonrası Fenerbahçe Tarfin Kaptanı , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezona kupayla başlamanın moral ve takımın güveni açısından önemli olduğuna vurgu yapan Melih, "Hem Euroleague hem de ligde önümüzde yoğun bir tempo başlayacak. Sezona başlarken kupalarla dolu bir sezon istiyorduk. Bunu konuşuyoruz aramızda. Cumhurbaşkanlığı Kupası da bunlardan biriydi. Kazandığımız için mutluyuz. Beşiktaş’a her zaman saygı duyuyoruz. Onlar da maçı sonuna kadar bırakmayan, iyi basketbol oynayan bir ekip. İki taraf için de ilk maçlar zorlu. Yeni oyuncularımız var, onların da yeni oyuncuları var. İki tarafın da alışması için süre lazımdır. İyi basketbol olmayabilirdi sahada ama kazanmak önemli. Kupayı müzemize götürdüğümüz için tüm takıma, camiama teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum. Mutluyuz, çok fazla vaktimiz yok. Cuma günü Bologna maçıyla Euroleague'e başlayacağız. İnşallah bu sezon kupalarla dolu bir sezon olur. Herkes için güzel bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Tarfin'de Melih Mahmutoğlu'ndan derbi galibiyeti açıklaması! "Kazandığımız için mutluyuz"

"HERKES BU ATMOSFERDE OYNAMAYI BİLDİ"

Takıma yeni katılan oyuncular hakkında konuşan 36 yaşındaki basketbolcu, "Hepsi Avrupa’da Euroleague tecrübesi olan oyuncular. Sonuçta bu atmosfere alışkın olmak da önemli. Bugün oynayan herkes bu atmosferde oynamayı bildi. Özellikle maçın başı çok önemli bu tarz maçlarda. Biz de iyi başladık, farkı açtık. Sonrasında bazı dönemler Beşiktaş geri gelir gibi oldu ama Süper Kupa’da da bu maçta da takımın nerede olduğunu gördük. Yeni oyuncuların da katılmasıyla beraber daha da iyi olacaktır. İnşallah hepimiz için sakatlıksız, güzel bir sezon olur" dedi.

"HEDEFLEDİĞİMİZ 3 KUPA DAHA VAR"

Derbide yoğun destek veren sarı-lacivertli taraftarlar hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Melih Mahmutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muazzam bir ortam. Dün basın toplantısında da söyledim; bizler basketbolcular olarak çok keyif alıyoruz. Güzel bir ortam vardı. Ben kendi taraftarıma çok teşekkür ediyorum, buraya geldiler bizi sonuna kadar desteklediler. Şimdi cuma günü Bologna maçını bekliyoruz. Yoğun bir Euroleague serüveni başlıyor. Önümüzde hedeflediğimiz 3 kupa daha var. Onları da alırız adım adım bakacağız. Daha yolun çok başındayız. Bu takım güzel bir takım oldu. İçerde ortam da gayet iyi. Dediğim gibi inşallah güzel bir sezon olur."

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Basketbol
#sinan erdem spor salonu
#Cumhurbaşkanlığı Kupası
#Melih Mahmutoğlu
#Fenerbahçe Tarfin
#Spor
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