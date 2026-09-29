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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 23:00

Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i mağlup etti! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 2'de 2 yaptı

EuroLeague'de 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 2. haftasında İstanbul'da Almanya temsilcisi Bayern Münih ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 100-76'lık skorla kazanarak EuroLeague'de 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü sahasında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i mağlup etti! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 2'de 2 yaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 23:00

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir önemli organizasyonu 'de 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden , 2. hafta maçında 'nda Almanya temsilcisi ile karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i mağlup etti! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 2'de 2 yaptı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Bayern Münih'i 100-76'lık skorla mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Fenerbahçe Tarfin, sahasında Bayern Münih'i ağırladı.
İlk çeyreği 31-15 önde tamamlayan Fenerbahçe Tarfin, devreyi 50-31 önde bitirdi.
Üçüncü çeyrek sonunda farkı açarak 75-51 öne geçti.
Maçı 100-76 kazanarak EuroLeague'de 2. galibiyetini aldı.
Sarı-lacivertliler, 3. haftada Dubai Basketbol ile karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Fenerbahçe Tarfin, 16-9 önde geçti. Kenardan oyuna dahil olan oyunculardan skor katkısı alan sarı-lacivertli takım, 10. dakika içinde farkı 18 sayıya yükseltti ve durum 31-13 oldu. Bayern Münih, bitime 2 saniye kala Da Silva ile basket kaydetse de Fenerbahçe, ilk çeyreği 31-15 üstün tamamladı.

Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i mağlup etti! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 2'de 2 yaptı

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de etkili oyununu sürdüren ve farkı açmayı başaran sarı-lacivertliler, devreye 50-31'lik üstünlükle girdi.

Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i mağlup etti! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 2'de 2 yaptı

Fenerbahçe, ikinci yarıda da tempolu oyununa devam etti. Oyunun iki yönünde karşılaşma boyunca ritmini koruyan sarı-lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak farkı iyice açtı ve durum 70-43'e geldi. Fenerbahçe Tarfin, final periyoduna da 24 sayılık avantajla 75-51 önde gitti.

Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i mağlup etti! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 2'de 2 yaptı

Maçın son çeyreğinde dengeli bir oyun oynanırken hata yapmayan Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmadan 100-76'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'de 2'de 2 yaptı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü sahasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai ile kozlarını paylaşacak.

VESELY İÇİN VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Fenerbahçe, kariyerini sonlandıran eski basketbolcusu Jan Vesely'e Bayern Münih mücadelesi öncesinde veda etti. Törene ailesiyle çıkan Çek basketbolcu, uzun süre sarı-lacivertli taraftarlar tarafından alkışlandı.

Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i mağlup etti! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 2'de 2 yaptı

Vesely için hazırlanan veda videosunda ailesi ve eski takım arkadaşlarının görüşlerine yer verildi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ve Fenerbahçe Basketbol Şubelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan, Vesely için özel tasarlanan 24 numaralı formayı oyuncuya takdim etti.

Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i mağlup etti! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 2'de 2 yaptı

Mücadeleyi tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Vesely ile kısa bir süre sohbet etti.

Sarı-lacivertli formayı 2014-2022 yıllarında giyen Vesely, 1 kez EuroLeague'de, 4 kez Basketbol Süper Ligi'nde, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ve 3 kez de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

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#Basketbol
#bayern münih
#euroleague
#Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu
#Dubai Basketbol
#Fenerbahçe Tarfin
#Spor
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