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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:02

Galatasaray dünya yıldızına gözünü dikti! Viktor Gyökeres için sürpriz hamle

Transfer dönemlerinde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak dikkat çeken Galatasaray için İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. Arsenal'de istediği forma şansını bulamadığı belirtilen Viktor Gyökeres'in ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı ve sarı-kırmızılıların da İsveçli golcünün durumunu araştırdığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray dünya yıldızına gözünü dikti! Viktor Gyökeres için sürpriz hamle
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:02

Süper Lig devi 'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, sarı-kırmızılıların gündemine dünya futbolunun önemli golcülerinden biri daha girdi. İngiliz ekibi 'de aradığı istikrarı yakalayamadığı belirtilen için Galatasaray'ın da devreye girebilecek kulüpler arasında yer aldığı iddia edildi.

Galatasaray dünya yıldızına gözünü dikti! Viktor Gyökeres için sürpriz hamle

Arsenal formasıyla beklenen çıkışı gerçekleştiremeyen İsveçli santrforun, ocak ayında kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü belirtildi. Gyökeres'in başka bir takıma kiralanmasının da seçenekler arasında bulunduğu ifade edildi.

GALATASARAY, GYÖKERES'İN DURUMUNU ARAŞTIRIYOR

Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı yıldız transferleri, sarı-kırmızılı kulübü Avrupa'nın önemli oyuncuları için de cazip adreslerden biri haline getirdi. Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane ve Rafael Leao gibi dünya çapında isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın, şimdi de Viktor Gyökeres için nabız yokladığı aktarıldı. 28 yaşındaki İsveçli forvetin Arsenal'deki geleceğinin ocak ayında yeniden şekillenebileceği ve Galatasaray'ın da oluşacak tabloyu yakından takip ettiği kaydedildi.

Galatasaray dünya yıldızına gözünü dikti! Viktor Gyökeres için sürpriz hamle

ARSENAL'DE BU SEZON SESSİZ KALDI

Viktor Gyökeres'in Arsenal'deki performansı ise dikkat çekiyor. İsveçli futbolcu bu sezon çıktığı 5 resmi karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Toplam 207 dakika sahada kalan deneyimli forvet, teknik direktör Mikel Arteta'nın kadrosunda henüz doğrudan ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olmayı başaramadı.

Galatasaray dünya yıldızına gözünü dikti! Viktor Gyökeres için sürpriz hamle

Forma rekabetinde geri planda kaldığı belirtilen Gyökeres'in bu durumdan rahatsız olduğu ve kariyerinin geleceği açısından ayrılık ihtimalini değerlendirmeye başladığı ileri sürüldü. Arsenal'in de oyuncunun durumuna göre ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirebileceği ve İsveçli golcünün kiralık olarak başka bir takımda forma giymesinin gündeme gelebileceği ifade edildi.

SPORTİNG'DE GOL MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜ

Viktor Gyökeres'in Arsenal öncesindeki performansı ise kariyerinin neden bu kadar dikkat çekici olduğunu gözler önüne seriyor. 2023-2025 yılları arasında Portekiz ekibi 'de forma giyen İsveçli yıldız, burada adeta gol makinesine dönüştü. Gyökeres, Sporting formasıyla çıktığı 102 maçta 97 gol ve 28 asist üreterek toplam 125 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasaray dünya yıldızına gözünü dikti! Viktor Gyökeres için sürpriz hamle

Portekiz Ligi'nde de üst üste iki sezon gol krallığı yaşayan Gyökeres, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında ligin en golcü oyuncusu olmayı başardı. İsveçli santrfor, Sporting'deki performansıyla kulüp tarihine adını yazdıran futbolcular arasında yer aldı.

GYÖKERES İÇİN BİRÇOK DEV KULÜP TAKİPTE

Galatasaray'ın yanı sıra Viktor Gyökeres'in durumunu takip eden başka önemli kulüplerin de bulunduğu belirtildi. İsveçli yıldızı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Milan, Juventus, Al-Ahli ve Al-Ittihad da gösteriliyor. Söz konusu kulüplerin temsilcilerinin, ocak transfer dönemi yaklaşırken Gyökeres'in durumuyla ilgili resmi temaslara başlamasının beklendiği aktarıldı.

ARSENAL'DEKİ İLK SEZONUNDA 21 GOL

Viktor Gyökeres, geçtiğimiz sezonun başında Sporting'den 67 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'e transfer oldu. İsveçli futbolcunun Arsenal ile mevcut sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.

Galatasaray dünya yıldızına gözünü dikti! Viktor Gyökeres için sürpriz hamle

28 yaşındaki golcü, Londra ekibindeki ilk sezonunda tüm resmi maçlarda 21 gol kaydetti. Gyökeres ayrıca Arsenal'in 21 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretinin sona ermesine katkı sağlayarak kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Ancak yeni sezonda yaşadığı forma sıkıntısı, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Galatasaray'ın ise ocak ayında oluşabilecek şartları yakından takip ederek Viktor Gyökeres için olası bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

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#galatasaray
#Futbol
#arsenal
#viktor gyökeres
#mikel arteta
#Sporting
#Spor
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