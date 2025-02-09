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 | Suat Vilgen

Galatasaray'dan Yunus Akgün için resmi açıklama! Kulüpten ayrılıyor mu?

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, takımdan ayrılacağı haberleri dolaşan Yunus Akgün için net konuştu.

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Galatasaray'dan Yunus Akgün için resmi açıklama! Kulüpten ayrılıyor mu?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 07:48
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 09:46

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, son dönemde performansıyla taraftarın tepkisini çeken ve takımdan ayrılacağı yönünde iddialar dolaşan Yunus Akgün'ün geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

AKSİ DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ

Beyaz TV’ye yaptığı açıklamada, genç oyuncuyla yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Yunus bir sakatlık yaşadı. Onun dışında iyi performans gösteriyor. Bizim evladımız, altyapımızdan çıkmış bir oyuncu. Bizim aramızda asla parayla ilgili problem olmaz. Bizim oyuncumuz. Tabii ki anlaşacağız. Yunus bizim evladımız, aksi düşünülebilir mi?" ifadelerini kullandı.

Sakatlık sürecini geride bırakan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 30 resmi maçta takımına 11 gol, 7 asistlik hücum katkısı sundu. 

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