İngiltere, Çekya'yı 2-0 yendi! Gordon ve Kane galibiyeti getirdi

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Uluslar A Ligi'nde 3. Grup'ta ikinci hafta maçında Çekya ile İngiltere, Prag kentindeki Fortuna Arena'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başlarken, mücadelenin 25. dakikasında Çekya 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekipte Pavel Sulc, kırmızı kart görerek takımını sahada eksik bıraktı.

İngiltere, kalan bölümde rakip kalede gol arasa da ilk yarıda skor değişmedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci yarıya rakip kalede daha fazla pozisyon üreterek başlayan İngiltere, aradığı golü 47. dakikada buldu. İngiliz ekibinde Anthony Gordon, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İngiltere, mücadelenin 69. dakikasında farkı 2'ye çıkardı. Harry Kane, takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-0'a getirdi.

Çekya'nın kalan dakikalardaki çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Uluslar Ligi'nin ilk haftasında İspanya'ya 3-2 kaybeden İngiltere, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. Gruptaki ilk maçında Hırvatistan'a 2-1 kaybeden Çekya ise bu sonuçla ikinci yenilgisini yaşayarak puanla tanışamadı.

İngiltere, gruptaki üçüncü maçında 3 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Hırvatistan'a konuk olacak. Çekya ise gruptaki üçüncü maçında aynı gün deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.