UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Uluslar A Ligi'nde 3. Grup'ta ikinci hafta maçında İspanya ile Hırvatistan, Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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HABERİN ÖZETİ İspanya, Hırvatistan'ı 4 golle geçti! Lamine Yamal yıldızlaştı UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. Maçın gollerini İspanya adına Lamine Yamal (2) ve Marc Pubill, Nico Williams atarken, Hırvatistan'ın tek golü Drena Beljo'dan geldi. Lamine Yamal maçta 2 gol atıp 1 asist yaparak yıldızlaştı. Bu galibiyetle İspanya gruptaki puanını 6'ya yükselterek ikinci galibiyetini aldı. Hırvatistan ise ilk yenilgisini alarak 3 puanda kaldı. İspanya, 40 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, 2. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hırvatistan, 28. dakikada Drena Beljo'nun kafa golüyle skora denge getirdi.

İspanya, beraberliğin ardından oyundaki üstünlüğünü yeniden ele aldı. Ev sahibi ekip, 31. dakikada Marc Pubill'in kaydettiği golle yeniden öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İspanya, 63. dakikada Lamine Yamal'ın kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetmesiyle farkı 2'ye çıkardı. 89. dakikada ise Nico Williams, attığı golle skoru 4-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca İspanya, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Uluslar Ligi'nin ilk haftasında İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İspanya, bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Gruptaki ilk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Hırvatistan ise bu sonuçla ilk yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

İspanya, gruptaki üçüncü maçında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Çekya ile karşılaşacak. Hırvatistan ise gruptaki üçüncü maçında aynı gün sahasında İngiltere'yi konuk edecek.

40 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Hırvatistan'ı 4-1 mağlup eden İspanya, bu sonuçla kendisine ait olan yenilmezlik serisi rekorunu 40 maça çıkardı. İspanya, oynadığı son 39 maçta 30 galibiyet ve 9 beraberlik aldı.