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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 00:20

İspanya, Hırvatistan'ı 4 golle geçti! Lamine Yamal yıldızlaştı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta ikinci hafta maçında İspanya ile Hırvatistan, Sevilla'da karşı karşıya geldi. İspanya, Lamine Yamal'ın 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazanarak puanını 6'ya yükseltti. Uluslar Ligi'nde ikinci yenilgisini yaşayan Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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İspanya, Hırvatistan'ı 4 golle geçti! Lamine Yamal yıldızlaştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 00:20

'nde 2. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Uluslar A Ligi'nde 3. Grup'ta ikinci hafta maçında ile , şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

İspanya, Hırvatistan'ı 4 golle geçti! Lamine Yamal yıldızlaştı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti.
Maçın gollerini İspanya adına Lamine Yamal (2) ve Marc Pubill, Nico Williams atarken, Hırvatistan'ın tek golü Drena Beljo'dan geldi.
Lamine Yamal maçta 2 gol atıp 1 asist yaparak yıldızlaştı.
Bu galibiyetle İspanya gruptaki puanını 6'ya yükselterek ikinci galibiyetini aldı.
Hırvatistan ise ilk yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.
İspanya, 40 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İspanya, Hırvatistan'ı 4 golle geçti! Lamine Yamal yıldızlaştı

Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, 2. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hırvatistan, 28. dakikada Drena Beljo'nun kafa golüyle skora denge getirdi.

İspanya, Hırvatistan'ı 4 golle geçti! Lamine Yamal yıldızlaştı

İspanya, beraberliğin ardından oyundaki üstünlüğünü yeniden ele aldı. Ev sahibi ekip, 31. dakikada Marc Pubill'in kaydettiği golle yeniden öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

İspanya, Hırvatistan'ı 4 golle geçti! Lamine Yamal yıldızlaştı

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İspanya, 63. dakikada Lamine Yamal'ın kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetmesiyle farkı 2'ye çıkardı. 89. dakikada ise Nico Williams, attığı golle skoru 4-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca İspanya, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

İspanya, Hırvatistan'ı 4 golle geçti! Lamine Yamal yıldızlaştı

Uluslar Ligi'nin ilk haftasında İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İspanya, bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Gruptaki ilk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Hırvatistan ise bu sonuçla ilk yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

İspanya, gruptaki üçüncü maçında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Çekya ile karşılaşacak. Hırvatistan ise gruptaki üçüncü maçında aynı gün sahasında İngiltere'yi konuk edecek.

40 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Hırvatistan'ı 4-1 mağlup eden İspanya, bu sonuçla kendisine ait olan yenilmezlik serisi rekorunu 40 maça çıkardı. İspanya, oynadığı son 39 maçta 30 galibiyet ve 9 beraberlik aldı.

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#İspanya
#lamine yamal
#Futbol
#sevilla
#hırvatistan
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