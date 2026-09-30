İspanya, Hırvatistan'ı 4 golle geçti! Lamine Yamal yıldızlaştı

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İstanbul
UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Uluslar A Ligi'nde 3. Grup'ta ikinci hafta maçında İspanya ile Hırvatistan, Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, 2. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hırvatistan, 28. dakikada Drena Beljo'nun kafa golüyle skora denge getirdi.
İspanya, beraberliğin ardından oyundaki üstünlüğünü yeniden ele aldı. Ev sahibi ekip, 31. dakikada Marc Pubill'in kaydettiği golle yeniden öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İspanya, 63. dakikada Lamine Yamal'ın kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetmesiyle farkı 2'ye çıkardı. 89. dakikada ise Nico Williams, attığı golle skoru 4-1'e taşıdı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca İspanya, sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Uluslar Ligi'nin ilk haftasında İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İspanya, bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Gruptaki ilk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Hırvatistan ise bu sonuçla ilk yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.
İspanya, gruptaki üçüncü maçında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Çekya ile karşılaşacak. Hırvatistan ise gruptaki üçüncü maçında aynı gün sahasında İngiltere'yi konuk edecek.
Hırvatistan'ı 4-1 mağlup eden İspanya, bu sonuçla kendisine ait olan yenilmezlik serisi rekorunu 40 maça çıkardı. İspanya, oynadığı son 39 maçta 30 galibiyet ve 9 beraberlik aldı.