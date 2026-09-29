Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarına başladı! Millilerde Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu şoku

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takım, Uluslar A Ligi 1. Grup'ta üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika'ya konuk olacak.

Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0, ikinci maçında ise İtalya'ya 4-1 kaybeden Türkiye, Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

İtalya maçında belirli süre alan futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda idmana çıktı. Isınma hareketlerinin ardından çeviklik çalışması ve sprint koşuları yapan oyuncular, top kapma çalışmasının ardından taktik oyun oynadı.

ORKUN VE EMİRHAN İDMANA KATILMADI

İtalya maçı sonrasında ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı sebebiyle ağrısı olan Emirhan Topçu, idmana katılmadı.

A Milli Takım, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.