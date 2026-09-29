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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 22:50

Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarına başladı! Millilerde Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu şoku

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta üçüncü maçında cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak A Milli Takım, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. İtalya maçı sonrasında ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı sebebiyle ağrısı olan Emirhan Topçu, idmana katılmadı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarına başladı! Millilerde Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu şoku
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 22:50

'nde heyecan devam ediyor. , Uluslar A Ligi 1. Grup'ta üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda 'ya konuk olacak.

Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0, ikinci maçında ise İtalya'ya 4-1 kaybeden Türkiye, Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarına başladı! Millilerde Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu şoku

İtalya maçında belirli süre alan futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda idmana çıktı. Isınma hareketlerinin ardından çeviklik çalışması ve sprint koşuları yapan oyuncular, top kapma çalışmasının ardından taktik oyun oynadı.

Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarına başladı! Millilerde Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu şoku

ORKUN VE EMİRHAN İDMANA KATILMADI

İtalya maçı sonrasında ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı sebebiyle ağrısı olan Emirhan Topçu, idmana katılmadı.

A Milli Takım, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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ETİKETLER
#Belçika
#A Milli Takım
#Futbol
#vincenzo montella
#UEFA Uluslar Ligi
#Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Tesisleri
#Spor
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