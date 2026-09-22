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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:27

Kayserispor'a üst üste transfer yasakları! 1. Lig liderine kötü haber

Trendyol 1. Lig'de topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Metro Holding Kayserispor'a FIFA'dan bir kötü haber daha geldi. Sarı-kırmızılılar, eski futbolcu Carlos Mane'nin alacağı karşılığında kulübe FIFA nezdinde transfer yasağı uygulandığını, yasak sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Kayserispor'a üst üste transfer yasakları! 1. Lig liderine kötü haber
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:27

'de 8 hafta geride kalırken Metro Holding , topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Oynadığı 8 maçta 6 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 15 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 3 gol gördü.

Kayserispor'a üst üste transfer yasakları! 1. Lig liderine kötü haber

KAYSERİSPOR'A ÜST ÜSTE TRANSFER YASAKLARI

1. Lig lideri Kayserispor, eski futbolcu Carlos Mane'nin alacağı karşılığında kulübe nezdinde transfer yasağı uygulandığını, yasak sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu.

Kayserispor'a üst üste transfer yasakları! 1. Lig liderine kötü haber

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Carlos Mané’nin 75 bin Euro tutarındaki alacağı nedeniyle kulübümüze FIFA nezdinde transfer yasağı uygulanmıştır. Bu dosyayla birlikte kulübümüz hakkında FIFA nezdinde bulunan transfer yasağı sayısı toplam 4’e yükselmiştir. Söz konusu dosyaların ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesiyle birlikte kaldırılması için gerekli çalışmalar kulübümüz tarafından yürütülmektedir" denildi.

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#Futbol
#kayserispor
#fıfa
#Trendyol 1. Lig
#Metro Holding Kayserispor
#Carlos Mane
#Spor
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