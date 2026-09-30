Marco Asensio ne zaman dönecek? İsmail Kartal bizzat açıkladı!

Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, taraftarların merakla beklediği sakat oyuncuların son durumu hakkında önemli bilgiler aktardı.

MERT MÜLDÜR EN AZ BİR AY SAHALARDAN UZAK

Sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Mert Müldür için sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan İsmail Kartal, milli futbolcunun iyileşme sürecinin 4 ila 5 haftayı bulacağını belirtti. Deneyimli teknik adam, oyuncunun bu süreçte özel program dahilinde tedavisini sürdüreceğini ifade etti.

ASENSİO HAZIRLIK MAÇIYLA SAHAYA İNİYOR

Sakatlığını geride bırakan ve takıma dönmeye hazırlanan Asensio hakkında ise oldukça olumlu konuşan Kartal, yıldız ismin moral olarak üst seviyede olduğunu dile getirdi.

İspanyol futbolcunun takıma katılması için planlamayı yaptıklarını belirten İsmail Kartal, "Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.