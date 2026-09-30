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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 12:37

Marco Asensio ne zaman dönecek? İsmail Kartal bizzat açıkladı!

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarıyla buluştu. Takımdaki sakatlık süreçlerine dair net mesajlar veren tecrübeli çalıştırıcı, Yıldız futbolcu Asensio’nun sahalara döneceği tarihi müjdelerken Mert Müldür’ün durumunu da paylaştı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Marco Asensio ne zaman dönecek? İsmail Kartal bizzat açıkladı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 12:37

’nde gerçekleştirilen basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktörü , taraftarların merakla beklediği sakat oyuncuların son durumu hakkında önemli bilgiler aktardı.

Marco Asensio ne zaman dönecek? İsmail Kartal bizzat açıkladı!

MERT MÜLDÜR EN AZ BİR AY SAHALARDAN UZAK

Sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Mert Müldür için sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan İsmail Kartal, milli futbolcunun iyileşme sürecinin 4 ila 5 haftayı bulacağını belirtti. Deneyimli teknik adam, oyuncunun bu süreçte özel program dahilinde tedavisini sürdüreceğini ifade etti.

Marco Asensio ne zaman dönecek? İsmail Kartal bizzat açıkladı!

ASENSİO HAZIRLIK MAÇIYLA SAHAYA İNİYOR

Sakatlığını geride bırakan ve takıma dönmeye hazırlanan hakkında ise oldukça olumlu konuşan Kartal, yıldız ismin moral olarak üst seviyede olduğunu dile getirdi.

Marco Asensio ne zaman dönecek? İsmail Kartal bizzat açıkladı!

İspanyol futbolcunun takıma katılması için planlamayı yaptıklarını belirten İsmail Kartal, "Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Marco Asensio ne zaman dönecek? İsmail Kartal bizzat açıkladı!
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#mert müldür
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#Futbol
#ismail kartal
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