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Ruben Selles, Hull City ile anlaşmaya vardı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Aralık 2024 22:20 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 22:25
Ruben Selles, Hull City ile anlaşmaya vardı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü Hull City takımın başına Ruben Selles'i getirdiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de Tim Walter ile yolların ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü açıkladı. Championship takımı, teknik direktörlük görevi için Ruben Selles ile anlaşma sağladı.

Ruben Selles ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı. Öte yandan, Reading ile tazminat konusunda anlaşma sağlandığı vurgulandı.

Southampton'da teknik direktörlüğe başlayan Ruben Selles daha sonra Reading'de görev almıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com

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