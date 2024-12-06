Ruben Selles, Hull City ile anlaşmaya vardı!

06 Aralık 2024 22:20 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 22:25

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü Hull City takımın başına Ruben Selles'i getirdiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de Tim Walter ile yolların ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü açıkladı. Championship takımı, teknik direktörlük görevi için Ruben Selles ile anlaşma sağladı.

Ruben Selles ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı. Öte yandan, Reading ile tazminat konusunda anlaşma sağlandığı vurgulandı.

Southampton'da teknik direktörlüğe başlayan Ruben Selles daha sonra Reading'de görev almıştı.