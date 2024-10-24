Tgrt Haber
Haberler>Spor>Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta sona erdi: İşte gecenin sonuçları!

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta sona erdi: İşte gecenin sonuçları!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
24 Ekim 2024 02:54 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 02:55
Şampiyonlar Ligi&#039;nde 3. hafta sona erdi: İşte gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı. Milli futbolcumuzun golü Benfica'yı kurtarmaya yetmezken, gecenin dev maçında Barcelona, Bayern Münih’i 4-1 mağlup etti. İşte 3. haftanın sonuçları...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun 3. haftasında 18 maç oynandı. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü kadrosunda bulunduran Benfica​, sahasında Feyenoord​'a 3-1 yenildi. Benfica'nın tek golü 66. dakikada milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken Orkun Kökçü karşılaşmanın 72. dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta sona erdi: İşte gecenin sonuçları! - 1. Resim

DEV MAÇTA SEVİNEN KATALANLAR OLDU

Barcelona sahasında ağırladığı Bayern Münih​'i 4-1 yenmeyi başardı. Katalan temsilcisinde Raphinha'nın "hat trick" yaptığı gecede Robert Lewandowski de skora katkı verdi. Bayern Münih'in tek golünü Harry Kane attı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta sona erdi: İşte gecenin sonuçları! - 2. Resim

Real Madrid, sahasında 2-0 geride olduğu karşılaşmada Borussia Dortmund'u 5-2 yenmeyi başardı. Vinicius'un "hat trick" yaptığı maçta diğer goller Rüdiger ve Lucas Vazquez'den geldi. Arda Güler, karşılaşmaya 90. dakikada dahil oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta sona erdi: İşte gecenin sonuçları! - 3. Resim

Organizasyonda alınan sonuçlar şöyle:

Bugün:

Atalanta (İtalya)-Celtic (İskoçya): 0-0
Brest (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-1
Manchester City (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya): 5-0
Leipzig (Almanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1
Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 4-1
Atletico Madrid (İspanya)-Lille (Fransa): 1-3
Benfica (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda): 1-3
Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2
Young Boys (İsviçre)-Inter (İtalya): 0-1

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta sona erdi: İşte gecenin sonuçları! - 4. Resim

Dün:

Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika): 3-1
Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 5-1
Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-1
Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya): 0-1
Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-0
Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya): 2-0
Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-0
Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz): 0-2
Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya): 5-2

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
uefabenficafeyenoordbayern münih

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...