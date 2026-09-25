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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 14:42

Serdal Adalı’dan bomba itiraf: Italiano '50-60 milyon euro' değer biçti!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir programda verdiği röportajda takımdaki son durumu değerlendirdi. Bu sezon çıktığı 13 resmi maçın 12'sine ilk 11'de başlayıp 6 gol atan 24 yaşındaki yıldız Olaitan’a parantez açan Adalı, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyuncu hakkındaki dev bonservis öngörüsünü paylaştı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Serdal Adalı’dan bomba itiraf: Italiano '50-60 milyon euro' değer biçti!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 14:42

Siyah-beyazlı camiada yüzler gülüyor. Lige fırtına gibi bir başlangıç yapan ’ta Başkan , takımdaki güncel gelişmeler, transfer stratejileri ve şampiyonluk hedefi hakkında çok özel açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı’dan bomba itiraf: Italiano '50-60 milyon euro' değer biçti!

"ITALİANO VE OYUNCULAR BİZİ YANILTTI"

Sezon başına soru işaretleriyle girdiklerini gizlemeyen Başkan Adalı, yeni yapılanmanın beklenenden çok daha hızlı meyve verdiğini belirtti. Kadroya katılan 9 yeni isim ve değişen teknik heyete dikkat çeken Adalı, süreci şu sözlerle özetledi:

"Sezon başını sıkıntılı geçiririz diye düşünüyorduk. Ancak teknik heyet ve oyuncu grubu bizi yanılttı! Geldiğimiz noktada sonuçlardan son derece memnunuz. Italiano, yaz kampını 16 kişiyle yaptı ve bunların çoğu altyapıdan çocuklardı. Bu kadro lige 6'da 6 yaparak başladı. Böyle bir kamp döneminin ardından maç kaybetmeyeceklerini zaten biliyorduk."

Serdal Adalı’dan bomba itiraf: Italiano '50-60 milyon euro' değer biçti!

VLAHOVİC TRANSFERİNİN PERDE ARKASI VE SALAH GERÇEĞİ

Yaz döneminin en çok konuşulan hamlelerinden transferinin detaylarını da paylaşan Serdal Adalı, adı Beşiktaş ile anılan Mohamed Salah iddialarına da son noktayı koydu:

"3 ay boyunca sessiz ve derinden bekledik, transferi ise sadece bir haftada bitirdik. Uçakta gelirken Kızılyıldız günleriyle kıyaslayıp en az 80 soru sordu. Ona ne söylemesi gerektiğini biz tembihlemedik; uçaktan iner inmez kendisi 'Şampiyon Beşiktaş' diye bağırdı. 

Serdal Adalı’dan bomba itiraf: Italiano '50-60 milyon euro' değer biçti!

Eğer Salah gelseydi Vlahovic olmazdı, sistemimize uymazdı. Şu an tek odak noktamız 'nün sakatlanmaması. Müthiş bir performans sergiliyor."

Serdal Adalı’dan bomba itiraf: Italiano '50-60 milyon euro' değer biçti!

"GEDSON GÜNDEMİMİZDE YOK, ŞAMPİYON OLMADAN KİMSE SATILMAYACAK"

Şampiyonluk yolunda hiçbir oyuncuyu elden çıkarmayacaklarının altını çizen Adalı, transfer söylentilerine de açıklık getirdi:

"Bu takımı her şartta şampiyonluk için kurduk. Başka bir yıldıza ihtiyacımız yok. Şampiyon olmadan gelecek hiçbir teklifi değerlendirmeyeceğiz. Ne Orkun ne Vlahovic... Kimse bir yere gitmiyor.

Serdal Adalı’dan bomba itiraf: Italiano '50-60 milyon euro' değer biçti!

Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasındaydım. 30 futbolcu hocayı havaya kaldırmış 'Italiano' diye bağırıyordu. Takımda inanılmaz bir aidiyet duygusu var. Hocamız stoper bölgesini idare edebileceğini söyledi. Salih ve Orkun’u rotasyonda destekleyecek bir orta saha bakıyoruz. Gedson Fernandes kesinlikle gündemimizde yok, fiyat yükseltmek için Beşiktaş'ın adını kullanıyorlar."

Serdal Adalı’dan bomba itiraf: Italiano '50-60 milyon euro' değer biçti!

GENÇ YILDIZLARA ÖVGÜ: "OLAİTAN 50-60 MİLYON EURO OLACAK"

Takıma katılan genç yeteneklerden övgüyle bahseden Serdal Adalı; Poku, Miretti ve Olaitan’ın geleceğine güvendiklerini belirtti. Poku’nun geçen sezon kendi yaş kategorisinin en pahalı ismi olduğunu hatırlatan Adalı, Olaitan için Italiano’nun biçtiği değeri şu sözlerle aktardı:

"Olaitan’ın performansını görüyorsunuz. Italiano bana onun değerinin ileride 50-60 milyon euro seviyelerine çıkacağını söylüyor. Aynı şekilde Miretti de o karakterde bir oyuncu, zamanla kalitesini daha çok gösterecek."

Serdal Adalı’dan bomba itiraf: Italiano '50-60 milyon euro' değer biçti!
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ETİKETLER
#Beşiktaş
#orkun kökçü
#Futbol
#Serdal Adalı
#Dusan Vlahovic
#Italiano
#Spor
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