Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Sergen Yalçın Beşiktaş-Galatasaray derbisinden sonra net konuştu! "Fenerbahçe şampiyon olur"

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından Sergen Yalçın'dan çarpıcı yorumlar geldi. Ekol TV'de derbi sonrasında değerlendirmeler yapan Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki kritik sürecini de açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sergen Yalçın Beşiktaş-Galatasaray derbisinden sonra net konuştu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 11:04

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk için iddialı yorumlar geldi. Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla birlikte kritik bir dönemin başladığını anlatan Sergen Yalçın, Fenerbahçe için ise 'tüm maçları kazanmanın' tek yol olduğunu ifade etti.

SERGEN YALÇIN'DAN BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ SONRASINDA ŞAMPİYONLUK DEĞERLENDİRMELERİ

"Galatasaray; Bodrum, Eyüp ve Sivas 3'lüsünü kolay geçer. Son 4 maça geliriz. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kazandığını düşünürsek; son 4 maça Galatasaray, 3 puan farkla gelir ama son 4 maçta Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları var. Bodrum, Sivas, Kayseri; onları içeride yener Galatasaray. Zor olabilir ama geçer. Samsunspor maçı da hiç kolay değil. Neden kolay değil? Samsunspor çok iyi zamanında olmayabilir, zaten Galatasaray da değil. Galatasaray artık kırılgan, her maçta bir sorun yaşayabilirler."

Sergen Yalçın'dan derbi sonrası net tahmin! "Yüzde 99 şampiyon" dedi, herkes şaşırdı | Türkiye Gazetesi

FİKSTÜRDEKİ MAÇLARIN DETAYLI KRİTİĞİ

"Fenerbahçe ve Galatasaray içerideki maçları kazanırlar. Fenerbahçe kalan 9 maçın 5'ini kazanır. Burada 3-4 tane maç sallantıda. Trabzonspor maçı var, Beşiktaş maçı var, Başakşehir deplasmanı var. Belki Sivasspor ve Gaziantep FK deplasmanları biraz olabilir. Öbürlerini kazanır. Galatasaray'ın 8, Fenerbahçe'nin 9 maçı var. Galatasaray 8 maçın net söylüyorum 5 tanesini kazanır. Samsunspor, Trabzonspor ve Göztepe... 3 maçı var. Diğer maçları kazanır. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan sonra içeride Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir maçları zor."

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

"BU DEDİĞİMİ UNUTMA"

"Galatasaray bu oyunu devam ettirirse her maçta çok zorlanır. Bu dediğimi de unutma! Fenerbahçe kalan 9 maçını kazansın şampiyon olur. Çünkü Galatasaray lig bitene kadar 4 puan kaybeder."

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN SON ŞAMPİYONLUĞUNDA HOCA KİMDİ?
Sergen Yalçın, siyah beyazlı ekibin son şampiyonluğundaki teknik direktördü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Demirkol'dan derbi kritiği! "Ole Gunnar Solskjaer'in aklı karışmış, yanılıyor"
Serdar Ali Çelikler'den Okan Buruk'a sert sözler! "Büyük maçlarda Galatasaray nerede?"
ETİKETLER
#sergen yalçın
#sergen yalçın
#Fenerbahçe
#Beşiktaş Galatasaray Derbisi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.