Sergen Yalçın Beşiktaş-Galatasaray derbisinden sonra net konuştu!

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk için iddialı yorumlar geldi. Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla birlikte kritik bir dönemin başladığını anlatan Sergen Yalçın, Fenerbahçe için ise 'tüm maçları kazanmanın' tek yol olduğunu ifade etti.

SERGEN YALÇIN'DAN BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ SONRASINDA ŞAMPİYONLUK DEĞERLENDİRMELERİ

"Galatasaray; Bodrum, Eyüp ve Sivas 3'lüsünü kolay geçer. Son 4 maça geliriz. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kazandığını düşünürsek; son 4 maça Galatasaray, 3 puan farkla gelir ama son 4 maçta Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları var. Bodrum, Sivas, Kayseri; onları içeride yener Galatasaray. Zor olabilir ama geçer. Samsunspor maçı da hiç kolay değil. Neden kolay değil? Samsunspor çok iyi zamanında olmayabilir, zaten Galatasaray da değil. Galatasaray artık kırılgan, her maçta bir sorun yaşayabilirler."

FİKSTÜRDEKİ MAÇLARIN DETAYLI KRİTİĞİ

"Fenerbahçe ve Galatasaray içerideki maçları kazanırlar. Fenerbahçe kalan 9 maçın 5'ini kazanır. Burada 3-4 tane maç sallantıda. Trabzonspor maçı var, Beşiktaş maçı var, Başakşehir deplasmanı var. Belki Sivasspor ve Gaziantep FK deplasmanları biraz olabilir. Öbürlerini kazanır. Galatasaray'ın 8, Fenerbahçe'nin 9 maçı var. Galatasaray 8 maçın net söylüyorum 5 tanesini kazanır. Samsunspor, Trabzonspor ve Göztepe... 3 maçı var. Diğer maçları kazanır. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan sonra içeride Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir maçları zor."

"BU DEDİĞİMİ UNUTMA"

"Galatasaray bu oyunu devam ettirirse her maçta çok zorlanır. Bu dediğimi de unutma! Fenerbahçe kalan 9 maçını kazansın şampiyon olur. Çünkü Galatasaray lig bitene kadar 4 puan kaybeder."