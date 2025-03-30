Sergen Yalçın Beşiktaş-Galatasaray derbisinden sonra net konuştu!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından Sergen Yalçın'dan çarpıcı yorumlar geldi. Ekol TV'de derbi sonrasında değerlendirmeler yapan Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki kritik sürecini de açıkladı.
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk için iddialı yorumlar geldi. Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla birlikte kritik bir dönemin başladığını anlatan Sergen Yalçın, Fenerbahçe için ise 'tüm maçları kazanmanın' tek yol olduğunu ifade etti.
"Galatasaray; Bodrum, Eyüp ve Sivas 3'lüsünü kolay geçer. Son 4 maça geliriz. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kazandığını düşünürsek; son 4 maça Galatasaray, 3 puan farkla gelir ama son 4 maçta Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları var. Bodrum, Sivas, Kayseri; onları içeride yener Galatasaray. Zor olabilir ama geçer. Samsunspor maçı da hiç kolay değil. Neden kolay değil? Samsunspor çok iyi zamanında olmayabilir, zaten Galatasaray da değil. Galatasaray artık kırılgan, her maçta bir sorun yaşayabilirler."
"Fenerbahçe ve Galatasaray içerideki maçları kazanırlar. Fenerbahçe kalan 9 maçın 5'ini kazanır. Burada 3-4 tane maç sallantıda. Trabzonspor maçı var, Beşiktaş maçı var, Başakşehir deplasmanı var. Belki Sivasspor ve Gaziantep FK deplasmanları biraz olabilir. Öbürlerini kazanır. Galatasaray'ın 8, Fenerbahçe'nin 9 maçı var. Galatasaray 8 maçın net söylüyorum 5 tanesini kazanır. Samsunspor, Trabzonspor ve Göztepe... 3 maçı var. Diğer maçları kazanır. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan sonra içeride Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir maçları zor."
"Galatasaray bu oyunu devam ettirirse her maçta çok zorlanır. Bu dediğimi de unutma! Fenerbahçe kalan 9 maçını kazansın şampiyon olur. Çünkü Galatasaray lig bitene kadar 4 puan kaybeder."