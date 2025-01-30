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Steven Gerrard'ın Al-Ittifak macerası bitti

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Ocak 2025 16:06 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 16:13
Steven Gerrard&#039;ın Al-Ittifak macerası bitti

İngiliz teknik direktör Steven Gerrard karşılıklı anlaşarak Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi takımlarından Al-Ittifak'tan ayrıldı. 19 ay takımın başında kalan 44 yaşındaki teknik direktör 17 maçta 19 puan topladı.

İngiliz teknik direktör Steven Gerrard'ın 19 aylık Arabistan macerası bitti. Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi takımlarından Al-Ittifak, İngiliz teknik direktörü Steven Gerrard ile yollarını ayırdı.

TARAFLAR KARŞILIKLI ANLAŞTI

Kulüpten yapılan açıklamada tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi. Suudi Arabistan ekibinde 3 Temmuz 2023 tarihinde göreve başlayan 44 yaşındaki teknik adam, yaklaşık 19 ay takımın başında yer aldı.

Steven Gerrard'ın Al-Ittifak macerası bitti - 1. Resim

Al-Ittifak, bu sezon ligde 17 maçta 19 puan toplayarak düşme hattının 5 puan üstünde 12. sırada bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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