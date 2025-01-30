Steven Gerrard'ın Al-Ittifak macerası bitti
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Ocak 2025 16:06 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 16:13
İngiliz teknik direktör Steven Gerrard karşılıklı anlaşarak Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi takımlarından Al-Ittifak'tan ayrıldı. 19 ay takımın başında kalan 44 yaşındaki teknik direktör 17 maçta 19 puan topladı.
İngiliz teknik direktör Steven Gerrard'ın 19 aylık Arabistan macerası bitti. Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi takımlarından Al-Ittifak, İngiliz teknik direktörü Steven Gerrard ile yollarını ayırdı.
TARAFLAR KARŞILIKLI ANLAŞTI
Kulüpten yapılan açıklamada tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi. Suudi Arabistan ekibinde 3 Temmuz 2023 tarihinde göreve başlayan 44 yaşındaki teknik adam, yaklaşık 19 ay takımın başında yer aldı.
Al-Ittifak, bu sezon ligde 17 maçta 19 puan toplayarak düşme hattının 5 puan üstünde 12. sırada bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı