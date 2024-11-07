Talisca kararını verdi! Süper Lig devi Fenerbahçe'ye cevap

07 Kasım 2024 10:57 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:59

Al-Nassr’ın yeni kadro planlamasında yer vermek istemeyeceği iddia edilen Anderson Talisca için merak edilen sorular cevaplandı. Bir dönem Beşiktaş ile yıldızlaşan Talisca'nın menajeri ayrılık iddialarına cevap verdi. Süper Lig devlerini peşine takan özellikle Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği futbolcunun geleceği netleşti.

Al-Nassr’ın yeni kadro planlamasına gideceği yönetimin Anderson Talisca ile yollarını ayıracağı iddia ediliyor. Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr'ın yeni kadro planlamasında Talisca'ya yer vermek istemediği öne sürülmüştü.

Süper Lig’de de adı üç büyüklerle anılan Talisca’nın ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile adı anılıyor. Hatta Jose Mourinho’nun yıldız ismi kadroda görmek istediği iddiaları dolaşıyordu.

TALİSCA'NIN MENAJERİ KONUŞTU

Sabah Spor Talisca'nın ocak transferinde sarı lacivertli takımın listesinde olduğu iddialarını oyuncunun menajeri Carlos Leite'ye sordu.

Leite, Türkiye'den herhangi bir girişim olmadığını ve 30 yaşındaki 10 numaranın, Al Nassr'da kalacağını belirtti.

TALİSCA AYRILACAK İDDİALARINA CEVAP

Talisca'nın transferinin mümkün olmadığını özellikle vurgulayan menajer, "Sözleşmemiz 2026'nın Haziran ayında bitecek. Kendisi Arabistan'da oynamaktan mutlu. Kulübünden 12 milyon Euro kazanıyor. Şu aşamada Talisca'nın ayrılma ihtimali yok" ifadelerini kullandı.

İki sezon Beşiktaş'ta oynayan Talisca, 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Kartal'da toplam 80 maçta 37 gol, 14 asist gerçekleştiren Brezilyalı yıldız, taraftarların gönlünde taht kurmuştu.