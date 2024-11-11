TFF, 12. hafta maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı!

11 Kasım 2024 20:05 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 20:07

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında oynanan maçların VAR kayıtları yayınlandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynadığı maçlarda sahada incelenen pozisyonların hakem konuşmaları duyuruldu.

TFF, Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını yayınladı.

Süper Lig'de sahada tavsiye üzerinde incelenen pozisyonlarda hakemlerin aralarında geçen konuşmalar belli oldu. Yayınlanan VAR kayıtları arasında Fenerbahçe ve Galatasaray maçları da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçlarında hakemler arasında geçen konuşmalar: