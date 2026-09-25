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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:10

TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihleri değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının tarihlerinde değişikliğe gitti. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı İspanya Süper Kupası organizasyonu ve güvenlik tedbirleri gerekçesiyle kritik maçlar ileri bir tarihe ertelendi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihleri değişti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 10:10

Futbolseverlerin merakla beklediği çeyrek final eşleşmeleri öncesinde fikstür revize edildi. Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, daha önce takvimde 2, 3 ve 4 Şubat 2027 olarak belirlenen çeyrek final müsabaka tarihleri güncellendi.

TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihleri değişti!

MAÇLAR 9-10-11 ŞUBAT 2027’YE ERTELENDİ

TFF'den yapılan resmi bilgilendirmede, dev ertelemenin ana nedeninin ’da düzenlenecek İspanya Süper Kupası organizasyonu olduğu belirtildi.

TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihleri değişti!

2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul’un ev sahipliği yapacağı İspanya Süper Kupası dev organizasyonu nedeniyle, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanının 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine kaydırıldığı duyuruldu.

TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihleri değişti!

ERTELEMENİN PERDE ARKASI: GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İSTANBUL TAKIMLARI

Federasyon, takvim değişikliğinin gerekçesini açıklarken İstanbul kulüplerinin kupadaki durumuna ve emniyet tedbirlerine dikkat çekti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu tarih değişikliği, İstanbul takımlarının Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yer alma ihtimali ve her iki organizasyon kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alınabilmesi amacıyla yapılmıştır."

TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihleri değişti!
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#İstanbul
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#ziraat türkiye kupası
#İspanya Süper Kupası
#Spor
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