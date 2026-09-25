TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihleri değişti!

Futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri öncesinde fikstür revize edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, daha önce takvimde 2, 3 ve 4 Şubat 2027 olarak belirlenen çeyrek final müsabaka tarihleri güncellendi.

MAÇLAR 9-10-11 ŞUBAT 2027’YE ERTELENDİ

TFF'den yapılan resmi bilgilendirmede, dev ertelemenin ana nedeninin İstanbul’da düzenlenecek İspanya Süper Kupası organizasyonu olduğu belirtildi.

2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul’un ev sahipliği yapacağı İspanya Süper Kupası dev organizasyonu nedeniyle, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanının 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine kaydırıldığı duyuruldu.

ERTELEMENİN PERDE ARKASI: GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İSTANBUL TAKIMLARI

Federasyon, takvim değişikliğinin gerekçesini açıklarken İstanbul kulüplerinin kupadaki durumuna ve emniyet tedbirlerine dikkat çekti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu tarih değişikliği, İstanbul takımlarının Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yer alma ihtimali ve her iki organizasyon kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alınabilmesi amacıyla yapılmıştır."