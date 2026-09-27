Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Semerkant kentinde düzenlenen olimpiyatın son turunda Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya 3 numarası Fabiano Caruana ile karşılaştı. Erdoğmuş, mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

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HABERİN ÖZETİ Türk satranç tarihinde büyük başarı: Yağız Kaan Erdoğmuş dünya rekorunu kırdı 15 yaşındaki milli satranç sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, Semerkant'taki olimpiyatta elo puanını 2 bin 731'e yükselterek satranç tarihinde 15 yaşında ulaşılan en yüksek elo puanının yeni sahibi oldu. Semerkant'ta düzenlenen olimpiyatın son turunda Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya 3 numarası Fabiano Caruana ile berabere kaldı. Milli sporcu olimpiyatı 8/10 puanla ve yenilgisiz tamamladı. Elo puanını 2 bin 731'e yükselten Erdoğmuş, Çinli GM Wei Yi'nin 2015'ten bu yana elinde bulunan 2 bin 721 puanlık rekoru geride bıraktı.

OLİMPİYATI YENİLGİSİZ TAMAMLADI

Olimpiyatı 8/10 puanla ve yenilgisiz tamamlayan 15 yaşındaki milli sporcu, elo puanını 2 bin 731'e yükseltti.

Yağız Kaan, bu puanla Çinli GM Wei Yi'nin 2015'ten bu yana elinde bulundurduğu rekoru (2 bin 721) geride bırakarak satranç tarihinde 15 yaşında ulaşılan en yüksek elo puanının sahibi oldu.