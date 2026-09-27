Türk satranç tarihinde büyük başarı: Yağız Kaan Erdoğmuş dünya rekorunu kırdı

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İstanbul
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Semerkant kentinde düzenlenen olimpiyatın son turunda Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya 3 numarası Fabiano Caruana ile karşılaştı. Erdoğmuş, mücadeleden beraberlikle ayrıldı.
Olimpiyatı 8/10 puanla ve yenilgisiz tamamlayan 15 yaşındaki milli sporcu, elo puanını 2 bin 731'e yükseltti.
Yağız Kaan, bu puanla Çinli GM Wei Yi'nin 2015'ten bu yana elinde bulundurduğu rekoru (2 bin 721) geride bırakarak satranç tarihinde 15 yaşında ulaşılan en yüksek elo puanının sahibi oldu.