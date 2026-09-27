Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 17:31

Türk satranç tarihinde büyük başarı: Yağız Kaan Erdoğmuş dünya rekorunu kırdı

Satrançta Büyükusta (GM) ünvanlı milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, Özbekistan'da yapılan 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nı yenilgisiz tamamladı. Genç sporcu 15 yaşında ulaşılan en yüksek elo (satranç derecelendirme sistemi) puanı rekorunu kırdı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Türk satranç tarihinde büyük başarı: Yağız Kaan Erdoğmuş dünya rekorunu kırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 17:31

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre kentinde düzenlenen olimpiyatın son turunda Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya 3 numarası Fabiano Caruana ile karşılaştı.  Erdoğmuş, mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

HABERİN ÖZETİ

Türk satranç tarihinde büyük başarı: Yağız Kaan Erdoğmuş dünya rekorunu kırdı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
15 yaşındaki milli satranç sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, Semerkant'taki olimpiyatta elo puanını 2 bin 731'e yükselterek satranç tarihinde 15 yaşında ulaşılan en yüksek elo puanının yeni sahibi oldu.
Semerkant'ta düzenlenen olimpiyatın son turunda Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya 3 numarası Fabiano Caruana ile berabere kaldı.
Milli sporcu olimpiyatı 8/10 puanla ve yenilgisiz tamamladı.
Elo puanını 2 bin 731'e yükselten Erdoğmuş, Çinli GM Wei Yi'nin 2015'ten bu yana elinde bulunan 2 bin 721 puanlık rekoru geride bıraktı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

 

Türk satranç tarihinde büyük başarı: Yağız Kaan Erdoğmuş dünya rekorunu kırdı

OLİMPİYATI YENİLGİSİZ TAMAMLADI

Olimpiyatı 8/10 puanla ve yenilgisiz tamamlayan 15 yaşındaki milli sporcu, elo puanını 2 bin 731'e yükseltti.

Yağız Kaan, bu puanla Çinli GM Wei Yi'nin 2015'ten bu yana elinde bulundurduğu rekoru (2 bin 721) geride bırakarak satranç tarihinde 15 yaşında ulaşılan en yüksek elo puanının sahibi oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Satranç efsanesi Polgar, Magyar'ın Macaristan cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yağız Kaan Erdoğmuş kaç yaşında nereli? Yağız Kaan Erdoğmuş satrançta kaçıncı sırada?
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#semerkant
#Yağız Kaan Erdoğmuş
#Türkiye Satranç Federasyonu
#Fabiano Caruana
#Wei Yi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.