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Spor
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 14:50

Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda?

Türkiye Fransa maçı için heyecanlı geri sayım başladı. Milli Takım'ın Fransa ile oynayacağı maçın ne zaman olduğu merak konusuyken Türkiye-Fransa maçını canlı yayında verecek kanal da belli oldu. A Milli Futbol Takımımızın Fransa karşısında oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi kapsamındaki maçı naklen yayınlayacak kanal kesinleşti. 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk maçını Fransa karşısında oynayacak olan Bizim Çocuklar, Eylül ve Ekim aylarında arka arkaya dört maça çıkacakken kalan iki karşılaşmayı da kasım ayında oynayacak. Peki Türkiye Fransa maçı ne zaman? Türkiye Fransa maçı hangi kanalda?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 14:50

, 'nde grup maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. 2026-2027 sezonunda Uluslar A Ligi'nin ilk maçına karşısında çıkacak Ay-yıldızlı temsilcimiz mutlak galibiyet hedefliyor. 'nda oynanacak karşılaşma, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçlarının ilki olacak. Müsabaka Alman hakem Felix Zwayer tarafından yönetilecek. A Milli Futbol Takımı Fransa'nın ardından İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye-Fransa maçı ne zaman? Türkiye Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

HABERİN ÖZETİ

Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda?

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül 2026 Cuma akşamı saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Fransa ile karşı karşıya gelecek ve mücadele atv ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA Uluslar A Ligi ilk maçında ev sahibi olarak Fransa ile karşılaşacak.
Maç, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.
Fransa maçı sonrası Türkiye, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek.
Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma akşamı saat 21.45'te başlayacak.
Karşılaşma atv ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda?


TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'ta oynayacağı ilk karşılaşma 25 Eylül 2026 Cuma akşamı oynanacak. Fransa karşısında Kocaeli'nde sahada olacak olan milli takımın maçı saat 21.45'te başlayacak. 

Grup'ta Belçika ve İtalya ile karşı karşıya gelecek olan milli takım sezona güçlü rakiplerle başlayacak. Maçı izlemek için stadyuma gidemeyen futbolseverler, hangi kanalda canlı yayın verileceğini merak ediyor.

Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda?


TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Fransa arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçının yayınlanacağı kanal netleşti. Müsabaka atv ekranlarından naklen yayınlanacak. Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşma şifresiz yayınlanacak.

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ETİKETLER
#fransa
#Futbol
#A Milli Futbol Takımı
#Felix Zwayer
#Uefa Uluslar A Ligi
#Kocaeli Stadyumu
#Spor
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