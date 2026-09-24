A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde grup maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. 2026-2027 sezonunda Uluslar A Ligi'nin ilk maçına Fransa karşısında çıkacak Ay-yıldızlı temsilcimiz mutlak galibiyet hedefliyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçlarının ilki olacak. Müsabaka Alman hakem Felix Zwayer tarafından yönetilecek. A Milli Futbol Takımı Fransa'nın ardından İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye-Fransa maçı ne zaman? Türkiye Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

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HABERİN ÖZETİ Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül 2026 Cuma akşamı saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Fransa ile karşı karşıya gelecek ve mücadele atv ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA Uluslar A Ligi ilk maçında ev sahibi olarak Fransa ile karşılaşacak. Maç, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Fransa maçı sonrası Türkiye, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek. Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma akşamı saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma atv ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.



TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'ta oynayacağı ilk karşılaşma 25 Eylül 2026 Cuma akşamı oynanacak. Fransa karşısında Kocaeli'nde sahada olacak olan milli takımın maçı saat 21.45'te başlayacak.

Grup'ta Belçika ve İtalya ile karşı karşıya gelecek olan milli takım sezona güçlü rakiplerle başlayacak. Maçı izlemek için stadyuma gidemeyen futbolseverler, hangi kanalda canlı yayın verileceğini merak ediyor.



TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Fransa arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçının yayınlanacağı kanal netleşti. Müsabaka atv ekranlarından naklen yayınlanacak. Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşma şifresiz yayınlanacak.

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