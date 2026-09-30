UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

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İstanbul
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Grup seyri açısından büyük önem taşıyan bu zorlu randevu, Cuma günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
Gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek olan bu dev müsabakanın hakem kadrosu UEFA tarafından ilan edildi. Yapılan resmi açıklamaya göre Belçika - Türkiye karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu’ndan Rohit Saggi yönetecek.
Saggi’nin yardımcılıklarını üstlenecek hakem heyetiyle birlikte müsabakada görev alacak kadro tamamlanırken, Ay-yıldızlı ekibimiz zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.