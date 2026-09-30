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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:36

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımımızın Belçika’ya konuk olacağı kritik karşılaşmada düdük çalacak hakem belli oldu.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:36

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde sahaya çıkacak olan A Milli Takımımız, 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Grup seyri açısından büyük önem taşıyan bu zorlu randevu, Cuma günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

HABERİN ÖZETİ

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

Bilgi Okunma süresi 7 saniyeye düşürüldü.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.
Maçı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek.
Bilgi Okunma süresi 7 saniyeye düşürüldü.
UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

MÜCADELEDE DÜDÜK ROHİT SAGGİ'DE

Gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek olan bu dev müsabakanın hakem kadrosu UEFA tarafından ilan edildi. Yapılan resmi açıklamaya göre Belçika - Türkiye karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu’ndan Rohit Saggi yönetecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

Saggi’nin yardımcılıklarını üstlenecek hakem heyetiyle birlikte müsabakada görev alacak kadro tamamlanırken, Ay-yıldızlı ekibimiz zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
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