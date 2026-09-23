UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye-Fransa maçının hakemi belli oldu!

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İstanbul
UEFA Uluslar Ligi A Grubu’nda gruptan çıkma mücadelesi veren A Milli Futbol Takımımızın, 25 Eylül’de güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya geleceği dev maçın hakem kadrosu açıklandı.
Kritik mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan deneyimli hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’in yardımcılıklarını ve maçtaki tüm saha içi görevlerini yine Almanya Futbol Federasyonu’na bağlı tecrübeli hakem ekibi üstlenecek.
Saha içindeki tansiyonun yüksek olması beklenen bu önemli randevu, 25 Eylül akşamı saat 21:45’te başlayacak. A Millilerimiz, seyirci desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı ve gruptaki avantajını korumayı hedefliyor.