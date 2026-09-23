UEFA Uluslar Ligi A Grubu’nda gruptan çıkma mücadelesi veren A Milli Futbol Takımımızın, 25 Eylül’de güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya geleceği dev maçın hakem kadrosu açıklandı.

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HABERİN ÖZETİ UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye-Fransa maçının hakemi belli oldu! Uluslar Ligi A Grubu'nda Türkiye'nin Fransa ile oynayacağı maçın hakemi ve ekibi belli oldu. Türkiye ile Fransa arasındaki maç 25 Eylül'de saat 21:45'te oynanacak. Maçın hakemi Alman hakem Felix Zwayer olacak. Karşılaşmada görev yapacak hakem ekibinin tamamı Almanya Futbol Federasyonu'ndan oluşuyor.

DÜDÜK FELIX ZWAYER’DE

Kritik mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan deneyimli hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’in yardımcılıklarını ve maçtaki tüm saha içi görevlerini yine Almanya Futbol Federasyonu’na bağlı tecrübeli hakem ekibi üstlenecek.

KRİTİK RANDEVU SAAT 21:45'TE

Saha içindeki tansiyonun yüksek olması beklenen bu önemli randevu, 25 Eylül akşamı saat 21:45’te başlayacak. A Millilerimiz, seyirci desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı ve gruptaki avantajını korumayı hedefliyor.