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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:40

12 yaşında telefon sahibi olan çocuklarda yeni tehlike! Uzman isim ailelere seslendi

Araştırmalara göre, 12 yaşında akıllı telefon sahibi olan çocuklarda ilerleyen yıllarda yeme bozukluğu belirtileri daha sık görüldü. Telefon kullanan çocukların yüzde 24'ü 14 yaşına geldiğinde en az bir yeme bozukluğu belirtisi bildiriyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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12 yaşında telefon sahibi olan çocuklarda yeni tehlike! Uzman isim ailelere seslendi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:40

Çocuklara küçük yaşta akıllı telefon vermenin zararları konusunda yeni bir araştırma yapıldı. JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, 12 yaşında akıllı telefon sahibi olan çocukların telefonu olmayan yaşıtlarına kıyasla yeme bozukluğu belirtileri gösterme ihtimali daha yüksek.

Futurism'in haberine göre araştırmacılar, ABD'de binlerce okul çağındaki çocuk ve gencin katıldığı ve bilişsel gelişimi inceleyen geniş kapsamlı bir araştırmanın mevcut verilerini analiz etti. Katılımcıların yüzde 70'i yani 6 bin 200'den fazla ergen birey, 12 yaşındayken halihazırda akıllı telefona sahip olduğunu bildirdi.

12 yaşında telefon sahibi olan çocuklarda yeni tehlike! Uzman isim ailelere seslendi

12 YAŞINDAN ÖNCE ÇOCUĞA AKILLI TELEFON VEREN AİLELER DİKKAT

12 yaşındaki akıllı telefon sahiplerinde en sık bildirilen yeme bozukluğu belirtisi yüzde 9 ile aşırı yeme oldu. Aynı grubun yaklaşık yüzde 24'ü 14 yaşına geldiğinde en az 1 yeme bozukluğu belirtisi yaşadığını belirtti. 12 yaşında akıllı telefonu bulunmayan çocuklarda ise oran daha düşük kaldı. 14 yaşına kadar en az bir yeme bozukluğu belirtisi bildirenlerin oranı yüzde 16 olarak kaydedildi.

Araştırmada akıllı telefon sahibi olan 12 yaşındaki çocukların, öz değerlerini kilolarıyla ilişkilendirme ihtimalinin iki kat daha fazla olduğu da görüldü. Aynı çocukların kilo alımını egzersizle dengelemeye veya kişinin kendi kendisini kusturması gibi düzensiz davranışlara başvurma ihtimali ise yüzde 50 daha yüksek çıktı.

Çalışmanın baş yazarı ve Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'da ergen sağlığı uzmanı olan Jason Nagata, akıllı telefonların çocukları dış görünüş odaklı çok sayıda içerikle karşı karşıya bırakabileceğine dikkat çekti.

Nagata, 'e yaptığı açıklamada "Bir akıllı telefon, dış görünüşe odaklanan bir içerik dünyasını gencin cebine koyabilir" ifadelerini kullandı. Nagata, çocukların karşılaştıkları görüntü ve mesajların sağlıksız yeme davranışlarını teşvik edebileceğini belirterek "Ebeveynlerin akıllı telefon edinmenin yalnızca cihazla ilgili olmadığının farkında olması önemli" dedi.

12 yaşında telefon sahibi olan çocuklarda yeni tehlike! Uzman isim ailelere seslendi

Sosyal medyada düzenlenmiş ve filtrelenmiş görüntülerin de çocukların beden algısı üzerinde etkili olabileceğini ifade eden Nagata, "Görüntüleri seçilmiş, düzenlenmiş ve filtrelenmiş influencer'larla kendinizi karşılaştırdığınızda beden memnuniyetsizliği ve düşük öz saygı ortaya çıkabilir. Bu da yeme bozuklukları için bir risk faktörüne dönüşebilir" diye konuştu.

Araştırmanın temel aldığı verilerde daha önce de ergenlerin ekran karşısında geçirdiği her ilave saatin, yeme bozukluğu belirtileri ve kişinin öz değerini kilosuyla ilişkilendirmesiyle bağlantılı olduğu görülmüştü. Yeni çalışma ise akıllı telefon kullanımına başlanılan yaş ile bu belirtiler arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

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#cnn
#Jama Network Open
#Futurism
#Jason Nagata
#Kaliforniya Üniversitesi San Francisco
#Teknoloji
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