2024'te en çok satan akıllı telefonlar belli oldu: Zirvede aynı isim var

04 Şubat 2025 10:39 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:43

Araştırma şirketi Counterpoint Research, 2024 yılında en çok satan akıllı telefon modellerini açıkladı. Apple ve Samsung arasındaki rekabetin oldukça çekişmeli geçtiğini gösteren araştırmaya göre, en çok satan telefon yine değişmedi

2024 yılında global olarak en çok satılan akıllı telefon modeli belli oldu. Araştırma şirketi Counterpoint Research, geçtiğimiz yıl gerçekleşen telefon satışlarına dair yaptığı araştırmada, en çok satılan cihazın iPhone 15 olduğunu tespit etti. Listenin ikinci sırasında iPhone 15 Pro Max, üçüncü sırasında ise iPhone 15 Pro modelleri yer aldı.

İLK 10'DA APPLE VE SAMSUNG DAMGASI

Rapora göre, ilk üç sırayı Apple'ın modelleri aldı. Samsung ise toplam dört modeliyle listede yer alarak son yıllardaki en güçlü satış performanslarından birini sergiledi. Apple'ın yılın son çeyreğinde piyasaya sürdüğü en gelişmiş modeli iPhone 16 Pro Max, beşinci sırada kendine yer bulurken, Samsung'un amiral gemisi Galaxy S24 Ultra ise yedinci sırada yer aldı.

Samsung, 2018 yılından bu yana ilk kez amiral gemisi bir modelini en çok satanlar listesine sokmayı başardı. Ayrıca giriş seviyesi modellerine olan ilgiyi de sürdürdü. Galaxy A15 serisi, hem 4G hem de 5G versiyonlarıyla güçlü satış rakamlarına ulaşarak listeye girdi.

'IPHONE PRO' MODELLERİ TERCİH EDİLDİ

2024'te akıllı telefon pazarında en dikkat çeken trendlerden biri, kullanıcıların giderek daha fazla Pro modelleri tercih etmesi oldu. İlk kez tüm iPhone satışlarının yarısından fazlasının Pro modellerden oluştuğu raporda yer aldı. Bu da Apple'ın üst segment cihazlarına olan talebin arttığını ve kullanıcıların daha gelişmiş özellikler için ekstra ödeme yapmaktan çekinmediğini gösteriyor.

Bunun yanında, 2024 yılında en çok satan 10 modelin yarısının üretken yapay zeka (AI) özelliklerine sahip olduğu belirtildi. Counterpoint Research, bu trendin 2025 yılında daha da yaygınlaşacağını ve yapay zeka destekli akıllı telefonların pazar paylarını hızla artıracağını öngörüyor.

2023 yılında da Apple'ın iPhone 14 modeli yılın en çok satan telefonu olmuştu.

2024'ün en çok satan 10 telefon modeli: