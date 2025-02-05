Apple Davetiye uygulaması kullanıma sunuldu: Sadece iCloud+ abonelerine özel

05 Şubat 2025 11:20 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:20

Apple, etkinlik planlamayı kolaylaştıran Invites (Davetiye) adlı yeni bir uygulamayı kullanıma sundu. iCloud+ abonelerine özel olan bu uygulama, kişiselleştirilebilir davetiyeler oluşturmayı, konum ve hava durumu bilgileri eklemeyi, ortak çalma listeleri oluşturmayı ve paylaşılan albümlerle anıları saklamayı mümkün kılıyor.

Apple, kullanıcıların doğum günü partileri, mezuniyetler, tatiller, bebek partileri ve daha fazlası gibi etkinlikleri planlamalarına olanak tanıyan Invites (Davetiye) uygulamasını kullanıma sundu. Uygulama, geçtiğimiz günlerde bazı haber siteleri tarafından “Confetti” kod adıyla gündeme getirilmişti ve artık resmi olarak kullanılabiliyor.

APPLE DAVETİYE UYGULAMASI NEDİR?

“Apple Davetiye” uygulaması üzerinden davetiyeler oluşturup arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz. Her davetiye için arka plan olarak Fotoğraflar uygulamasından bir görüntü seçebiliyor, Apple’ın yerleşik görsellerinden birini kullanabiliyor veya bir emoji arka planı da tercih edebiliyorsunuz.

Ayrıca yazı tipi özelleştirme seçeneklerinin de bulunduğu uygulamaya Apple, davet edilen kişilerin etkinlik hakkında ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere sahip olması için Haritalar ve Hava Durumu uygulamalarından otomatik olarak konum ve hava durumu bilgilerini de ekliyor.

APPLE INTELLIGENCE İLE DESTEKLENİYOR

Apple, Davetiye uygulamasını Apple Intelligence özellikleriyle geliştirdi. Bu bağlamda davet oluştururken metin tabanlı açıklamalar kullanarak orijinal görseller oluşturmak için Image Playground özelliğinden yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca Yazma Araçları işlevini kullanarak davetiyede yazacağınız cümleleri yapay zeka yardımıyla daha iyi ifade edebiliyorsunuz.

Davetiyeyi alan kişiler, etkinliğe katılıp katılmayacaklarını belirtebiliyor ve daveti gönderen kişi, kimlerin yanıt verdiğini takip edebiliyor. Etkinlik gerçekleştiğinde, herkesin müzik ekleyebileceği ortak bir etkinlik çalma listesi oluşturma seçeneği sunuluyor. Etkinliğe katılanların fotoğraf ve videolar ekleyebileceği özel bir “Paylaşılan Albüm” seçeneği de uygulamada yer alıyor.

ICLOUD+ ABONELİĞİ GEREKTİRİYOR

Davetiye uygulaması, iCloud+ hizmetine dahil olduğundan dolayı yalnızca iCloud+ aboneleri tarafından kullanılabiliyor. Bu abonelik hizmeti ise aylık 24,99 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor ve cihazlarla birlikte gelen ücretsiz 5 GB’lık depolama alanının üzerine ek depolama imkanı sağlıyor.