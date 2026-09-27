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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 15:58

ASELSAN geliştirdi, hastanede kullanılmaya başlandı: İşte yerli mobil röntgen cihazı

ASELSAN'ın geliştirdiği HealthView ADR-M100 Motorize Dijital Röntgen Cihazı, hastaların bulundukları yerde görüntülenmesine imkan tanıyor. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Şubat 2026’da hizmete alınan cihazla yaklaşık 7 bin çekim gerçekleştirildi.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 15:58

'ın hastaneler, tıp merkezleri ve sahra hastanelerinde kullanılmak üzere geliştirdiği HealthView ADR-M100 Motorize Dijital Röntgen Cihazı, hastaların röntgen odasına götürülmesine gerek kalmadan bulundukları yerde görüntülenmesine imkan tanıyor.

HABERİN ÖZETİ

ASELSAN geliştirdi, hastanede kullanılmaya başlandı: İşte yerli mobil röntgen cihazı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
ASELSAN tarafından geliştirilen HealthView ADR-M100 Motorize Dijital Röntgen Cihazı, hastaların bulundukları yerde görüntülenmesine olanak tanıyarak hastanelerdeki radyoloji hizmetlerini kolaylaştırıyor.
Cihaz, hastaların röntgen odasına götürülmesine gerek kalmadan bulundukları yerde görüntülenmesini sağlıyor.
Düşük dozda yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebiliyor ve prize takılı olmadan bataryayla çekim yapabiliyor.
Entegre 19 inç dokunmatik ekrana sahip olup, görüntüleri kablosuz olarak bilgisayar ortamına aktarabiliyor.
Özellikle yoğun bakım ve servislerde yatan hastalara yatağında görüntülenme imkanı sunuyor.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Şubat 2026'da hizmete alınmış olup, cihazla yaklaşık 7 bin çekim gerçekleştirilmiş.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Cihaz, düşük dozda yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebiliyor. Prize takılı olmadan bataryayla çekim yapabilme ve entegre 19 inç dokunmatik ekrana sahip HealthView, görüntüleri kablosuz olarak bilgisayar ortamına aktarabiliyor.

ASELSAN geliştirdi, hastanede kullanılmaya başlandı: İşte yerli mobil röntgen cihazı

Özellikle yoğun bakım ve servislerde yatan hastalara röntgen odasına gitmeden yatağında görüntülenme olanağı sağlayan cihaz, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de Şubat 2026'da hizmete alındı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Güneysu, sağlık hizmetlerinde teknolojiyi değerlendirirken kendileri için önemli noktalardan birisinin de cihazın sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırması olduğunu söyledi.

ASELSAN geliştirdi, hastanede kullanılmaya başlandı: İşte yerli mobil röntgen cihazı

Güneysu, kullanımı pratik, güvenilir ve ihtiyaç halinde her an cihazın hazır olmasının önemine değinerek, "Bu açıdan baktığımızda yerli üretim cihazımızdan oldukça memnunuz. Taşınabilir olması, hızlı kurulabilmesi, farklı alanlarda ve ihtiyaç duyulan noktalarda cihazı kolaylıkla kullanabilmemizi sağlıyor. Kullanıcının hareket kabiliyetini kısıtlamaması da önemli avantajı." dedi.

BATARYA PERFORMANSI HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLIYOR

Bugüne kadar cihazla yaklaşık 7 bin çekim gerçekleştirdiklerini ve bu kadar yoğun kullanım sürecinde cihazın herhangi arıza vermediğini belirten Güneysu, "Diğer memnun olduğumuz konu da batarya performansı. Özellikle sahada çalışan ekiplerimiz açısından cihazın şarj konusunda kullanıcıyı yarı yolda bırakmaması çok önemli. Bataryasının iyi olması sayesinde cihaza ihtiyaç duyduğumuzda rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu da sağlık çalışanlarımıza önemli hareket özgürlüğü sağlıyor." diye konuştu.

ASELSAN geliştirdi, hastanede kullanılmaya başlandı: İşte yerli mobil röntgen cihazı

Güneysu, cihazın dayanıklı ve sağlam altyapısının sahadaki kullanım açısından önemli olduğunu vurgulayarak, yüksek teknoloji altyapısına sahip olması, farklı ihtiyaçlara uyarlanabilmesi ve kullanımının da kolay olmasının sağlık çalışanlarının işini ciddi kolaylaştırdığını kaydetti.

Yerli ve milli üretim olmasının kendilerini gururlandırdığını, cihazın bakım ve servis desteğinin de önemli avantaj sağladığını anlatan Güneysu, şöyle devam etti:

ASELSAN geliştirdi, hastanede kullanılmaya başlandı: İşte yerli mobil röntgen cihazı

"8-9 ayda yaptığımız 7 bin çekimle oluşan deneyimimiz, cihazın pratik, dayanıklı, güvenilir ve sahada kullanıma uygun olduğunu gösterdi. Sağlık çalışanlarımızın işini kolaylaştıran, onlara hareket özgürlüğü sağlayan, yerli üretim olmasıyla da ayrıca değer taşıyan teknoloji olduğunu düşünüyoruz. Çekim kalitesinin de yüksek olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunun yanında altyapısındaki yüksek teknolojiyle hastanın röntgenlerinin bilgisayarlara aktarılması da çok hızlı şekilde gerçekleşiyor."

ASELSAN geliştirdi, hastanede kullanılmaya başlandı: İşte yerli mobil röntgen cihazı

Güneysu, cihazın sağlık hizmetlerine kazandırılmasında emeği geçen ASELSAN ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Radyoloji teknikeri Çağrı Demir de cihazın taşınabilir olmasının kendilerine avantaj sağladığını belirterek, "İhtiyaç olduğunda kolaylıkla götürüp kullanabiliyoruz. Kullanım ve pratiklik açısından özellikle bataryasının uzun ömürlü olması bizim için ayrıca kolaylık sağlıyor." dedi.

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#aselsan
#Healthview Adr-m100
#Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#Doç. Dr. Fatih Güneysu
#Çağrı Demir
#Teknoloji
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